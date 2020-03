Vitória anuncia contratação do goleiro César, que vem do Coritiba

O Vitória anunciou nesta quinta-feira (12), por e-mail e com exclusividade aos sócios, a contratação do goleiro César, que chega do Coritiba por empréstimo até o final do ano. O atleta se destacou pelo Londrina na Sèrie B.

César é natural da cidade de São Paulo, tem 25 anos e foi revelado pelo próprio Londrina. A sua primeira temporada de destaque foi a de 2017, quando foi titular em 36 partidas da Série B e campeão da Primeira Liga.

O atleta chegou a ser emprestado ao Estoril Praia, de Portugal, mas não permaneceu no futebol europeu. No ano passado, retornou para o Londrina e foi titular em 17 jogos da segunda divisão.

Por conta do destaque na equipe do interior paranaense, acabou contratado pelo Coritiba no início deste ano. No Coxa, porém, não teve espaço: saiu sem ter disputado qualquer partida na disputa com Wilson e Alex Muralha.

César chega para suprir a ausência de Ronaldo, que sofreu uma lesão muscular. Ele vinha como titular nas últimas sete partidas do time principal. Assumiu a posição justamente porque Martín Rodríguez, titular no começo do ano, rompeu os ligamentos de um joelho.