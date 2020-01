Vitória arranca empate com o Fluminense de Feira nos acréscimos

O Vitória conseguiu arrancar um heroico empate com o Fluminense de Feira, neste domingo (26), no Joia da Princesa, pelo Campeonato Baiano. Aos 46 minutos do segundo tempo, quando estava perdendo e com um jogador a menos (Renzo foi expulso), o Leão contou com Eron para fazer o 2x2 e garantir um ponto na tabela.

Welton e Henrique Coelho haviam marcado pelo Touro do Sertão, e Gabriel Bispo, pelo rubro-negro.

Na próxima rodada, o Vitória recebe o Juazeirense no Barradão, na quarta-feira (29), às 19h30. Já o Flu de Feira pega o Jacobina, fora de casa, às 20h30 do mesmo dia.

Primeiro tempo

O Flu de Feira abriu o placar ainda aos seis minutos de duelo, com uma boa jogada de ataque. Guto encontrou Ângelo na direita, que cruzou para Welton Heleno - que, por sua vez, só teve o trabalho de cabecear para garantir o primeiro gol do Touro do Sertão.

Atrás no marcador, o Leão tentava se refazer, com Agnaldo pedindo mais rapidez no toque de bola. O empate por pouco não chegou com Caíque Souza, em grande jogada individual. O camisa 11 passou por todo mundo, invadiu a área e chutou cruzado, só que a bola foi pela lateral do travessão.

Depois de um susto com Guto - que soltou uma bomba que acertou a trave de Lucas Arcanjo - o Vitória enfim conseguiu deixar tudo igual. Nickson cobrou escanteio, Gabriel Bispo e acertou a trave. Ele mesmo pegou o rebote e mandou para o fundo da rede, aos 24 minutos.

Segundo tempo

O Vitória chegou para a etapa final com vontade de virar. E quase deu certo no 1º minuto, quando, depois de uma cobrança de escanteio, Leo cabeceou e mandou a bola na trave. O Flu respondeu com Kel, aos 17. O jogador recebeu ótimo passe e invadiu a área. Só que pensou demais, demorou e levou um belo bote de Dedé.

Se o capitão rubro-negro chamou a atenção positivamente no lance, voltou a ser destaque aos 23 minutos - mas negativamente. Henrique Coelho chegou na bola antes e Dedé o atingiu. O juíz viu pênalti e marcou. O mesmo atacante do Touro do Sertão bateu, com a bola sendo parada por Lucas Arcanjo. O goleiro deu a sobra e o camisa 19 fez o segundo do time de Feira.

Dedé tentou se recuperar e marcar o seu aos 36, mas mandou na trave. Dois minutos depois, mais uma frustração para o torcedor do Vitória: Renzo, que já tinha levado cartão amarelo, parou Kleiton Domingues com falta e levou o vermelho.

Com um a mais, o Flu chegou bem perto de fazer o terceiro com Tico. Mas foi o Leão, mesmo com 10 jogadores, que conseguiu botar a bola no fundo da rede. Eron aproveitou uma cobrança de falta de Caíque Souza, aos 46, e deixou tudo igual.

Flu de Feira 2x2 Vitória - 2ª rodada do Campeonato Baiano 2020

Flu de Feira: Rodolfo; Angelo, Val, Bremer e Ral; Guto, Welton Heleno, Rafael, Granja e Alessandro Azevedo (Kleiton Domingues); Kel (Tico) e Marcelo Nicácio (Henrique). Técnico: Edu Silva.

Vitória: Lucas Arcanjo; Welisson, Dedé, Nuno e Leocovick; Gabriel Bispo (Renzo), Figueiredo e Nickson (Luan Gabriel); Gabriel Santiago (Negueba), Eron e Caíque Souza. Técnico: Agnaldo Liz.

Estádio: Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Gols: Welton, aos 6 minutos; Gabriel Bispo, aos 24 do 1º tempo; Henrique Coelho, aos 25, e Eron, aos 46 do 2º tempo.

Cartão amarelo: Ral, do Flu de Feira; Caíque Souza e Eron, do Vitória.

Cartão vermelho: Renzo, do Vitória.

Público e renda: não informados

Árbitro: Diego Pombo Lopez, auxiliado por José Carlos Oliveira dos Santos e Carlos Eduardo Bregalda Gussen