Vitória arranca empate contra o Criciúma e segue fora da zona

A apresentação não foi lá a que a torcida esperava, mas pelo terceiro jogo seguido o Vitória pontuou na Série B e segue fora da zona de rebaixamento. Na noite desta quarta-feira (15), o Leão arrancou um empate por 1x1 com o Criciúma, no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina.

Além de chegar aos 33 pontos e não poder ser ultrapassado por Vila Nova e Londrina, o rubro-negro impediu que um concorrente direto na luta contra o rebaixamento conquistasse os três pontos. O Criciúma estacionou nos 29 e segue no Z4.

O próximo compromisso do Vitória será na sexta-feira (18), quando recebe o Londrina, às 21h30, no Barradão.



O jogo

Diferente do que fez contra o Cuiabá, quando entrou com quatro volantes, Geninho colocou em campo um time mais ofensivo, com Felipe Gedoz com a função de armar as jogadas e Felipe Garcia e Wesley caindo pelas pontas. A estratégia parecia boa.

No toque de bola, o Leão ia chegando ao ataque. A tabela entre Gedoz e Lucas Cândido terminou com o chute do volante de fora da área. Bruno Grassi fez boa defesa. Na sequência, foi a vez de Carleto construir jogada pelo lado esquerdo e achar Felipe Garcia na área. O atacante conseguiu girar bem, mas a finalização ficou na defesa.

Mas, aos poucos, a pressão do Vitória foi dando lugar ao jogo de controle do Criciúma. O time catarinense passou dominar a partida e encurralar o Leão no campo de defesa. As jogadas pelo alto levaram perigo e o goleiro Martín Rodríguez começou a aparecer.

Aos 13 minutos, Marlon cruzou na medida para Léo Gamalho. O centroavante testou firme, só que Martín fez grande defesa e salvou o Leão. Na sequência, Andrew chutou sem ângulo e uruguaio defendeu de novo.

Já no cruzamento de Wesley, Martín Rodríguez saiu de soco e afastou o perigo da área rubro-negra. O goleiro só não conseguiu evitar na jogada ensaiada. O cruzamento de Andrew achou Thales na área. O zagueiro ajeitou de cabeça e o também defensor Sandro mandou para as redes, abrindo o placar aos 32 minutos da primeira etapa.

Mesmo com o prejuízo no placar, o Vitória seguiu sendo dominado pelo Tigre. O segundo gol catarinense quase saiu aos 44. A cobrança de falta de Daniel Costa deixou o goleiro Martín Rodríguez sem ação. Por sorte, a redonda explodiu no travessão.

Gedoz salva

Para tentar o empate, o Vitória voltou para o segundo tempo com Eron na vaga de Felipe Garcia e Romisson no lugar de Lucas Cândido. Mas foi o time da casa que seguiu dominando o duelo.

As jogadas pelo alto continuavam levando terror aos defensores do rubro-negro. Na cobrança de falta, Sandro subiu sozinho. A bola passou perto, mas a arbitragem flagrou o impedimento. Logo depois, o mesmo Sandro recebeu livre na área e mandou pra fora.

Se estava difícil construir as jogadas, o jeito foi apostar na bola parada. Felipe Gedoz cobrou falta com categoria da entrada da área, deixou o goleiro Bruno Grassi sem reação e decretou o empate rubro-negro aos 19 minutos.

Depois do gol, o Criciúma voltou a se lançar ao ataque, de novo apostando na bola aérea. Depois do escanteio, Reinaldo chutou à queima roupa e Martín Rodríguez salvou o Leão. Na volta, Thales mandou pra fora.

Sob pressão, o Vitória se segurava na defesa e tentava uma chance para encaixar o contra-ataque. O Criciúma chegou a balançar as redes com Reinaldo, porém o bandeira marcou o impedimento. Os jogadores do Tigre reclamaram bastabte do lance. Sem tempo para mais emoções, o duelo terminou mesmo empatado.