Vitória cai no 'grupo da morte' e vai encarar os times que menos perderam na Série C

Após uma reabilitação heroica, o Vitória garantiu classificação para o quadrangular final da Série C do Brasileiro e conquistou o direito de brigar pelo acesso até o final do campeonato. Um novo torneio começa para o rubro-negro a partir de agora e os adversários prometem não facilitar. O Leão vai encarar os times que menos perderam na primeira fase da competição.

Classificado em 7º lugar, o Vitória vai jogar contra Paysandu, Figueirense e ABC, que terminaram na 2ª, 3ª e 6ª colocações, respectivamente. Eles se enfrentarão em jogos de ida e volta e os dois melhores colocados comemorarão o acesso. O time com melhor campanha ainda vai brigar pelo título de campeão.

Primeiro rival do Leão nessa nova fase, o Paysandu perdeu quatro vezes na fase inicial, três delas como visitante, contra São José-RS (2x0), Aparecidense (1x0), Floresta (1x0) e o próprio Vitória (1x0) - Luidy fez o gol vermelho e preto, no Barradão. O time paraense venceu nove partidas e empatou seis, um aproveitamento 57,9%. O jogo entre Vitória e Paysandu será no final de semana, no estádio rubro-negro, em data e horário a serem definidos pela CBF.

Depois, o Leão vai enfrentar o Figueirense, time que menos perdeu na Série C até aqui. A equipe catarinense só foi derrotada duas vezes, uma delas pelo rubro-negro (2x0), na 13ª rodada, no Barradão. Rafinha e Luidy anotaram os gols. O outro tropeço foi no começo do campeonato, diante do Mirassol (2x0), na 4ª rodada. O Figueirense também foi o time que mais empatou, nove vezes. Festejou oito triunfos. O aproveitamento é o mesmo do Paysandu, de 57,9%.

Na sequência, o time comandado por João Burse vai encarar o ABC, que, assim como o Paysandu, só perdeu quatro vezes, para Altos (2x1), Botafogo-SP (2x0), Remo (2x0) e Figueirense (2x1). Também acumulou oito triunfos e sete empates, um deles com o Vitória: 2x2, no Barradão. Os gols rubro-negros foram assinados por Tréllez. O rendimento é de 54,4%.

A campanha do time baiano na fase classificatória foi de oito vitórias, cinco empates e seis derrotas.

Invicto no Barradão

O Vitória não perdeu para nenhum dos três adversários que vai enfrentar no quadrangular, e os três confrontos foram no Barradão. Agora, como os jogos serão em ida e volta, o rubro-negro vai duelar com eles também como visitante.

O Leão vai para o embate longe de Salvador com o status de segundo melhor visitante da Série C. Com 48,1% de aproveitamento em território rival, o rubro-negro ficou atrás apenas da Aparecidense, que tem 50%.