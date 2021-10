Vitória conhece rival da segunda fase do pré-Nordestão: Itabaiana

O Vitória já sabe quem será seu primeiro adversário na pré-Copa do Nordeste 2022. Na noite desta terça-feira (12), o Itabaiana bateu o Bahia de Feira nos pênaltis por 3x1 e avançou para a segunda fase, onde encontrará o Leão. O duelo será na próxima terça-feira (19), no Barradão.

No estádio Mendonção, o jogo foi movimentado. O Bahia de Feira saiu na frente com golaço de Deon, que arriscou de muito longe e encobriu o goleiro Léo, aos 31 minutos. O Tricolor da Serra pressionou e teve a chance de empatar no fim do primeiro tempo, em cobrança de pênalti. Mas Pedro Henrique pegou mal na bola e mandou por cima do gol.

Na segunda etapa, o Itabaiana foi melhor, mas via o goleiro Alan Depois em grande atuação. Aos 31 minutos, Bruninho foi expulso. Com um a mais, o mandante igualou com Paulinho Simionato, de cabeça, aos 35.

O 1x1 permaneceu até o fim, e a decisão foi para os pênaltis. Foi quando a estrela de Léo, do Itabaiana, brilhou. O goleiro defendeu três cobranças e garantiu a classificação da equipe sergipana por 3x1.