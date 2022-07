Vitória consegue efeito suspensivo e terá reforços contra o São José-RS

O Vitória anunciou que o meia Eduardo e o zagueiro Mateus Moraes estarão à disposição do técnico João Burse na partida deste domingo (10) diante do São José, pela 14ª rodada da Série C. Isso porque foi concedido aos atletas o efeito suspensivo após as punições pela briga na partida contra o Atlético Cearense, na 10ª rodada.

O meio-campista recebeu seis jogos suspensão, enquanto o defensor recebeu cinco. O auxiliar técnico Ricardo Amadeu, também envolvido nas agressões, havia recebido os mesmos seis jogos de punição, mas também estará na beira do gramado por conta da decisão favorável ao Leão.

A confusão se deu nos acréscimos no empate em 1x1 diante do Atlético no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no dia 11 de junho. Do lado de dentro do campo, Eduardo e Yan Costa se desentenderam e foram expulsos após discussão e troca de empurrões. Ao saíram do gramado, os atletas trocaram socos, quando o zagueiro Mateus Moraes também interferiu na briga.

O auxiliar Ricardo Amadeu chegou a se desculpar a afirmou que tomou uma ação infeliz. "Venho a público para me desculpar e reconhecer o meu erro no acontecido do último sábado, no nosso jogo contra o Atlético Cearense. Após o desentendimento dentro de campo, que se transformou em uma confusão, no calor do momento me deixei levar e agi de uma forma que não me orgulho. Não cumpri com o meu papel e tive uma atitude infeliz", escreveu.

Enquadrados no Artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), os envolvidos serão julgados por "praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente". A punição prevista varia de quatro a doze partidas de suspensão.