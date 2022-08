Vitória conseguiu feito isolado na abertura do quadrangular da Série C

O placar de 1x0 diante do Paysandu, domingo, no Barradão, rendeu ao Vitória um feito isolado. O Leão foi o único time que não sofreu gol rodada de abertura do quadrangular decisivo da Série C.

Os outros sete times na disputa levaram gol nas partidas ABC 2x1 Figueirense, Botafogo-SP 3x1 Volta Redonda e Aparecidense 2x2 Mirassol.

O rubro-negro ostenta a defesa menos vazada entre os times que avançaram para o quadrangular, com 15 gols sofridos em 20 partidas. O único que teve a rede balançada menos vezes foi o Botafogo-PB, com 13, porém a equipe paraibana foi eliminada na primeira fase ao terminar em 9º lugar.

O Vitória volta a campo domingo (28), às 17h, contra o Figueirense. A partida será no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. No outro jogo da chave, o Paysandu recebe o ABC, sábado (27), em Belém.