Vitória cria departamento de Saúde e Performance

O Vitória agora tem um departamento de Saúde e Performance. Facilitar o fluxo de informações com a comissão técnica e otimizar os resultados e gerar integração das áreas de alto desempenho estão entre os objetivos do novo setor do clube, comandado pelo fisiologista Rafael Daltro, que passa a exercer o cargo de coordenador científico.

Caberá ainda ao Departamento de Saúde e Performance pesquisar e buscar novas tecnologias do esporte para o clube e uniformizar procedimentos e diretrizes, estimulando o desempenho e a produtividade dos departamentos envolvidos no processo.

“Me sinto lisonjeado de poder, em conjunto com todos os departamentos que constituem o setor de saúde e performance do clube, desenvolver processos baseados em dados e ciências do esporte, melhorando a comunicação e a integração com a comissão técnica”, afirmou Rafael Daltro ao site oficial do clube. Ele está na Toca do Leão desde 2017.