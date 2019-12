Vitória da Conquista contrata o artilheiro Nonato, ídolo do Bahia

O sonho de Nonato não se concretizou. Após afirmar que pretendia encerrar a carreira com a camisa do Bahia em 2020, o atacante, 7º maior artilheiro da história do tricolor com 125 gols, acertou com o Vitória da Conquista e vai defender o Bode no Campeonato Baiano. O anúncio foi feito pelo clube do interior baiano nesta segunda-feira (23).

O Vitória da Conquista será apenas o segundo clube que Nonato vai defender no estado. Até então, o tricolor era o único por onde passou o veterano de 40 anos, que é o maior artilheiro do clube no século XXI.

O presidente do Bode, Ederlane Amorim, celebrou o desfecho da negociação e confia que Nonato vai ajudar o time conquistense a chegar a um inédito título estadual. O mais próximo que já chegou foi o vice-campeonato em 2015, quando perdeu a final para o Bahia.

"Foram dias de negociação, o esforço foi grande até entrarmos em um acordo. A chegada de Nonato fortalecerá nosso setor ofensivo, ele é um artilheiro nato, além de ser um grande nome do futebol brasileiro", afirmou Ederlane.

A apresentação de Nonato está prevista para sexta-feira (27). Assim que chegar, o centroavante fica à disposição do técnico Elias Borges.

O Vitória da Conquista já está em pré-temporada e empatou um amistoso com a seleção de Itambé por 1x1 nesta segunda. A estreia no Campeonato Baiano será no dia 15 de janeiro, contra o Jacuipense. Logo na segunda rodada, Nonato vai enfrentar seu clube do coração: no dia 19 de janeiro, um domingo, o Vitória da Conquista visita o Bahia dentro da Fonte Nova.

Carreira

Em 2019, Nonato defendeu o Aparecidente e o Trindade - dois times de Goiás. Por lá, ele também jogou no Goianésia, Anapolina, Goiânia, Rio Verde, Goiás e Atlético Goianiense.

No Nordeste, o camisa 9 passou por clubes como Fortaleza, Treze e Corinthians-RN. O Vitória da Conquista é o 20º clube da carreira de Nonato, que tem passagens ainda pelo futebol da Coreia da Sul e do Japão.

*Com supervisão do editor Herbem Gramacho