Vitória da Conquista e Porto Seguro desobrigam uso de máscaras em locais fechados

A prefeitura de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, e de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, emitiram decretos desobrigando o uso de máscaras em locais fechados. A medida de flexibilização acontece devido à queda dos números de casos e óbitos decorrentes da covid-19 nos dois municípios.

Em Porto Seguro, o decreto entra em vigor no próximo sábado (02) e, devido a queda nos números da pandemia, a prefeitura realizou a desmobilização do Hospital Municipal destinado ao internamento de pacientes e 90.873 pessoas, entre adultos, adolescentes e crianças, já receberam, pelo menos, duas doses da vacina contra a doença.

A possibilidade para não usar máscaras em locais abertos em Porto Seguro já existia desde o dia 11 de março de 2022, através do decreto nº 16.659/22. Com isso, o uso de máscaras nas escolas municipais, unidades de saúde, transporte coletivo, exceto balsa, continua sendo obrigatório.

Na quinta-feira (31), foram registrados 122 casos ativos e um paciente do município e dois de outros municípios estão internados na UTI da rede hospitalar, nenhum paciente internado nos leitos clínicos, representando ocupação de 10% dos 30 leitos da Unidade de Terapia Intensiva disponíveis no município do extremo sul da Bahia.

Em Vitória da Conquista, o decreto entrou em vigor na quinta (31) e o uso de máscaras de proteção contra covid-19 será obrigatório apenas no transporte coletivo urbano e rural, em agências bancárias e locais destinados à prestação de serviços de saúde. Nos demais locais, abertos ou fechados, o uso da máscara é facultativo.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Vitória da Conquista, houve uma diminuição da média semanal de casos ativos da covid-19 no município pela sexta semana consecutiva. Neste momento, a média diária está em 3,57, quando em fevereiro chegou a ser registrado uma média diária de 268,57 de casos confirmados.

Nos dois municípios, a SMS continuará fazendo o monitoramento dos indicadores da covid-19 e caso o cenário epidemiológico mude a medida poderá ser revogada ou modificada. A população das cidades deve continuar mantendo os cuidados na prevenção, com a higienização constante das mãos, o distanciamento e, mais essencial para evitar adoecimento grave, tomar todas as doses da vacina.