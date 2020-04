Vitória da Conquista: nove bairros já têm casos de coronavírus

A cidade de Vitória da Conquista registrou 26 casos confirmados do novo coronavírus (covid-19) até às 17h desta terça-feira (21), segundo Boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. Dos infectados, três foram confirmados hoje. Os casos estão espalhados por em 9 dos 95 bairros do município: Centro, Brasil, Recreio, Alto Maron, Urbis VI, Boa Vista, Candeias, Primavera e Lagoa das Flores.

Dos pacientes que testaram positivo para a covid-19, quatro estão em isolamento domiciliar, dois encontram-se internados, outros 19 foram curados e um não resistiu à doença e morreu. Dentre os 73 pacientes em investigação, 5 estão internados e 68 estão em isolamento domiciliar.

Ainda de acordo a Secretaria de Saúde, 16 pessoas esperam o resultado laboratorial para a confirmação da doença e 57 aguardam coleta de amostra para serem encaminhadas ao Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen), em Salvador, para análise laboratorial por meio de biologia molecular. Na cidade, já foram notificados 512 casos com suspeita clínica e epidemiológica de infecção pelo vírus, dos quais 413 foram descartados.

A pasta da saúde informa que, em 20 de março, a transmissão do coronavírus passou a ser considerada comunitária em todo o território nacional, e, por esse motivo, definições operacionais foram discutidas com o objetivo de orientar o serviço de Vigilância na identificação e notificação dos casos de covid-19. Essas definições são orientadas por meio do Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de importância Nacional pela doença da covid-19 e na Nota Técnica COE Saúde Nº 54 de 8 de abril de 2020, da Secretaria de Saúde do Estado.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de que a população siga as orientações de distanciamento físico e isolamento social, mantendo os cuidados de higiene, evitando aglomerações. Caso apresente sintomas da doença, o morador de Conquista deve entrar em contato imediatamente com uma Unidade de Saúde ou com o Call Center.

O Call Center tem como objetivo tirar dúvidas da população sobre a covid-19 e atender pessoas que apresentem febre de início súbito, acompanhada de tosse ou dor de garganta ou dificuldade respiratória, na ausência de outro diagnóstico específico. Além disso, crianças com menos de 2 anos de idade, considera-se também como casos de Síndrome Gripal: febre de início súbito e sintomas respiratórios (tosse, coriza e obstrução nasal), caso também não tenha outro diagnóstico específico.