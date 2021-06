Vitória da persistência: conheça a empreendedora baiana que superou desafios para abrir negócio

A história de vida da design de sobrancelhas Carla Bacelar é digna de roteiro de novela. Na adolescência, ela transformou o bullying numa habilidade de desenhar sobrancelhas. Depois de desempregada, se aperfeiçoou em desenhar a moldura dos olhos com hena e foi trabalhar para si mesma. O talento e o profissionalismo fizeram ela ter uma clientela fiel desde 2016.

Na primeira tentativa de abrir um studio próprio, no dia da inauguração, com uma agenda lotada, entrou em trabalho de parto aos cinco meses de gestação. Com um bebê prematuro que exigia muitos cuidados, foi obrigada a parar tudo. Nesse período, o marido ficou desempregado e as coisas apertaram para a família. Apesar de todas as dificuldades, com o apoio do companheiro e da família, ela não desistiu do sonho de ser dona do próprio negócio e foi à luta.

A história de trabalho, resiliência e superação dessa empreendedora baiana foi assunto para o Programa Empregos e Soluções da semana de São João que, excepcionalmente, foi apresentado na manhã desta quinta-feira (24) na página do Jornal Correio, no Instagram, ao invés da tradicional quarta-feira, 18h. A própria participação de Carla no programa foi uma saga. Nas duas tentativas anteriores de participar ao vivo, problemas técnicos terminaram impossibilitando que ela contasse sua história.

Carla Bacelar fez questão de ressaltar que o sucesso exige tempo e uma caminhada, mas o importante é não desistir e resistir diante das dificuldades (Foto: Reprodução)

“Ninguém começa do topo, no auge do sucesso. Leva tempo para chegar lá e nessa caminhada vai ter obstáculo, dias de desânimo, mas o importante é não se deixar abalar e seguir adiante”, disse, entregando o segredo do seu sucesso. Na verdade, a persistência e resiliência de Carla é mais que um traço da personalidade e do seu negócio.

Hoje, esse espírito otimista e valente tem garantido a conexão e o engajamento com os seguidores nas redes sociais, que reclamam quando não recebem o bom dia acompanhado do sorriso de Carla. “Tem dias que a gente não acorda bem, fica desanimada, mas o pessoal cobra e daqui a pouco isso se transforma num incentivo e eles me ajudam a ficar melhor”, diz ela.

Durante a adolescência, Carla era vítima de brincadeiras maldosas por não possuir as sobrancelhas definidas e marcadas no rosto. “Sempre pintava as sobrancelhas e aprendi a fazer o desenho para compensar, mas era terrível porque não podia tomar banho de mar ou piscina. Isso na adolescência era terrível”, contou, antes dessa entrevista.

A empresária destacou como a conexão e o engajamento dos clientes também ajuda a manter o ânimo nos dias mais difíceis e que também solicitada por eles (Foto: Reprodução)

Hoje empresária de sucesso, ela também reforçou o fato de que essa rede extrapolou a relação cliente e prestador de serviços e disse que a participação dela no Empregos e Soluções foi garantida pela cliente que a indicou e todas as outras que marcaram e pediram que essa história fosse contada e ampliada pelo CORREIO.

Na oportunidade, a consultora Flávia Paixão salientou a importância de não usar as redes sociais como vitrine ou catálogo de produtos. “É importante representar o negócio, escolhendo bem o que vai ser postado, mas lembrando que no mundo real, a vida não é feita só de alegrias”, reforçou Flávia.

Carla também salienta a participação do marido, que sempre a incentivou, mesmo nos momentos mais delicados, quando Carla ficou em dúvida se teria condição de manter o aluguel do espaço que atualmente ocupa, quando a preocupação com a filha tirava a vontade de continuar, quando o medo de contaminar a família quase a impediu de transformar um quartinho de casa em sala de aula e formar outras pessoas no trabalho de design de sobrancelhas.

Vale lembrar que o programa ao vivo Empregos e Soluções é realizado todas as quartas-feiras, sempre às 18 horas, na página do Correio, no Instagram.