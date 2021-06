Vitória derrota o Avaí no Barradão pelo Brasileirão de Aspirantes

O Vitória ganhou a primeira partida no Brasileirão de Aspirantes. Na tarde desta quinta-feira (17), o Leão fez valer o fator mandante e bateu o Avaí por 1x0, no Barradão, em jogo válido pela 2ª rodada da competição.

O rubro-negro fez seu gol ainda aos sete minutos do primeiro tempo, quando Caíque Souza invadiu a área e bateu para o fundo da rede. Ainda na etapa, o Avaí chegou a ter uma grande oportunidade de empatar, após a marcação de um pênalti, mas o goleiro Yuri Sena defendeu a cobrança de Thiaguinho.

No segundo tempo, o Vitória conseguiu segurar o placar e garantiu os três pontos em casa. Com o resultado, agora soma quatro pontos. Na estreia, a equipe ficou no empate por 0x0 no clássico com o Bahia, em Pituaçu.

Na próxima rodada, o Leão visita o Santos em São Paulo. O jogo está marcado para a quinta-feira (24), às 15h.