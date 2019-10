Vitória desiste da Fonte Nova e vai jogar no Barradão até o fim da Série B

Depois de todo o esforço para mandar jogos na Fonte Nova ainda em 2019, o Vitória decidiu voltar ao Barradão. O clube entrou com pedido na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para mudar o seu mando de campo até o final da Série B e foi atendido.

Ou seja, do contrato assinado em setembro para mandar os jogos na Arena até dezembro de 2022, toda a parcela restante em 2019 será no Barradão. Oficialmente, o clube não confirmou ainda, mas deve voltar à Fonte Nova no início de 2020.

Segundo apurado pelo CORREIO, o contrato até o final de 2022 ainda não tinha entrado em vigor. O rubro-negro acertou vínculos jogo a jogo para as sete partidas até o final de 2019. A migração, porém, não refletiu em presença de público como as partes esperavam.

Nesta quarta-feira (23), o Vitória anunciou em sua conta do Twitter que as partidas contra Figueirense, Brasil de Pelotas e CRB vão acontecer no estádio rubro-negro. Os jogos são válidos pela 32ª, 33ª e 35ª rodadas, respectivamente.

A nota confirma que o pedido partiu do clube, mas não explica as motivações.

A pedido do clube, a CBF divulgou hoje as mudanças do mando de campo para as próximas três partidas do Vitória em casa. Com isso, o rubro-negro realizará todos os confrontos restantes no Barradão. ????????????⚫ pic.twitter.com/2BmqK3MycX — EC Vitória (@ECVitoria) 23 de outubro de 2019

Também por nota, a Arena Fonte Nova disse que possui um contrato de confidencialidade com o rubro-negro, e que por isso não poderia dar detalhes do que foi negociado.

O Leão mandou apenas três jogos na Arena dos nove inicialmente previstos para este ano. Perdeu do Guarani por 1x0, empatou com o Atlético Goianiense por 0x0 e com o Sport por 2x2. A estreia foi vista por 17.531 torcedores pagantes. Os dois empates foram vistos por 6.428 e 7.143, respectivamente, ambos com renda negativa.

Na partida seguinte, o Leão alterou o mando de campo contra o Oeste para o Barradão, onde também enfrentou o Londrina, este devido à agenda de eventos na Fonte Nova. Pelo mesmo motivo, o jogo contra o Coritiba, na 38ª e última rodada da Série B, já estava previamente marcado para a Arena.

Jogos alterados:

Vitória x Figueirense

Data: 02/11, sábado | Horário: 16h30

Estádio: Barradão

Vitória x Brasil de Pelotas

Data: 05/11, terça-feira | Horário: 19h15

Estádio: Barradão

Vitória x CRB

Data: 12/11, terça-feira | Horário: 19h15

Estádio: Barradão