Vitória deve ter novidades contra o Figueirense; confira escalação

O elenco do Vitória finalizou na manhã desta sexta-feira (26) a preparação em Salvador para o duelo contra o Figueirense, válido pela segunda rodada do quadrangular da Série C do Brasileiro. A deleção seguiu viagem para Palhoça, na Região Metropolitana de Florianópolis, onde ficará hospedada. O jogo acontece no domingo (28), às 17h, no estádio Orlando Scarpelli, na capital de Santa Catarina.

Na Toca do Leão, João Burse colocou dois times em campo e repassou os ensaios táticos que foram promovidos ao longo da semana, abordou as estratégias de jogo e treinou bolas paradas ofensivas e defensivas.

A escalação pode ter mudança. Recuperado de contusão, Guilherme Lazaroni deve reaparecer na lateral esquerda. Titular em seis dos nove jogos comandados por João Burse, ele desfalcou o time nas últimas duas partidas, quando foi substituído por Sánchez.

O CORREIO apurou que essa semana Lazaroni participou de treinos completos sem se queixar de dor e que revezou bastante com Sánchez na posição. A reportagem também confirmou que o meia-atacante Gabriel Honório participou de boa parte das atividades entre os titulares, no lugar de Luidy. Garçom do gol de Rodrigão contra o Paysandu, ele tem chance de pintar no onze inicial.

O Vitória deve entrar em campo com Dalton, Alemão, Marco Antônio, Alan Santos e Guilherme Lazaroni (Sánchez); Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Gabriel Honório (Luidy), Tréllez e Rafinha.

A delegação rubro-negra tem previsão de desembarque em Florianópolis no final da tarde desta sexta-feira. Os 23 atletas relacionados farão o último treino preparatório para o jogo no sábado (27) pela manhã, no campo da Associação Esportiva e Recreativa Eldorado Futebol Clube, em Palhoça.