Vitória divulga data das eleições do clube

O Vitória definiu a data das próximas eleições. Em comunicado oficial, o clube informou que o pleito para determinar os dirigentes do triênio 2023/2025 acontecerá em 10 de setembro. O mandato da atual gestão do Vitória se encerra em dezembro deste ano.

Além de presidente e vice-presidente do Conselho Fiscal, também serão eleitos em setembro o presidente, primeiro vice-presidente e segundo vice-presidente do Conselho Deliberativo, presidente e vice-presidente do Conselho Gestor, além de membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

Têm direito de votar e ser votado para os cargos eletivos os sócios torcedores e sócios patrimoniais após 18 meses consecutivos de associação e quites com suas obrigações sociais. O Vitória irá divulgar a lista completa de sócios em 9 de agosto.

O comunicado divulgado pelo clube lembra que "os sócios deverão estar quites com suas obrigações sociais até 30 dias corridos antes da data da Assembleia Geral para exercer o direito de voto e até 15 dias corridos antes do encerramento do registro de candidaturas para ser votado".

A comissão eleitoral é presidida pelo presidente do Conselho Deliberativo, Nilton Almeida, e tem outros quatro membros: Diego Donato Soares de Assis, Domenico Amadeu Loures Belmonte, Igor Kovalinski Oliveira e Ralph Fernandes de Oliveira Neto.