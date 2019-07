Vitória diz ter 'negociações adiantadas' para jogar na Fonte Nova

O presidente do Vitória, Paulo Carneiro, usou as redes sociais nesta terça-feira (2) para informar aos torcedores rubro-negros que o clube está próximo de passar a mandar jogos na Fonte Nova. "Estamos muito próximos de usar o equipamento. Negociações adiantadas. Teremos ajustes no plano de sócios e outras novidades", postou o dirigente em sua conta pessoal no Twitter, às 0h53, se dar maiores detalhes.

@ECVitoria Estamos muito proximos de usar a Fonte Nova.Negociações adiantadas. Teremos ajustes no Plano de Socios e outras novidades.#vamosvirarojogo — Paulo Carneiro (@pauloscarneiro) 2 de julho de 2019

O Vitória volta a entrar em campo como mandante no dia 9 de julho, às 19h15, contra o Cuiabá, na retomada da Série B do Campeonato Brasileiro após a pausa para a Copa América. A princípio, a partida está agendada para ser disputada no Barradão.

Também através do Twitter, Paulo Carneiro informou que pretende contratar no mínimo mais dois atletas para o elenco do Vitória. "Com enorme esforço estamos buscando a requalificação do nosso time. Ainda devem chegar mais dois ou três reforços. Que esse esforço seja distribuído aos tornedores e que haja um novo movimento forte de associação. Vamos virar este jogo", escreveu o presidente rubro-negro. Em pouco mais de um mês à frente do clube, ele contratou 16 jogadores para o grupo principal.

Paulo Carneiro também prometeu outras quatro contratações para a equipe sub-23 e a implantação de um novo programa no clube no ano que vem. "Trabalhando para 2019 e simultaneamente fortalecendo o sub-23 para em 2020 implantar nosso Programa de Coaching Desportivo. Ainda esta semana chegam quatro atletas. Assim que assinarem divulgaremos seus perfis", postou o dirigente no Twitter.