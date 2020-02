Vitória é o clube do Nordeste que mais usa a base; veja ranking

Estamos apenas no começo do segundo mês do ano, mas o torcedor do Vitória já teve uma amostra considerável dos talentos que estão sendo revelados pelo clube do coração. Em pouco mais de duas semanas de bola rolando, o rubro-negro já mandou a campo 17 jogadores criados nas categorias de base da Toca do Leão, 13 no Campeonato Baiano e quatro na Copa do Nordeste: Lucas Arcanjo, Ronaldo, Carlos Eduardo, Wellisson, Farinha, Figueiredo, Bruno Henrique, Edson Júnior, Gabriel Gomes, Matheus Tenório, Luan Gabriel, Gabriel Santiago, Léo Ceará, Caíque Souza, Ruan Levine, Nickson e Eron.

O número elevado de jovens aproveitados já no começo da temporada é consequência da decisão da diretoria de usar uma equipe de aspirantes na disputa do estadual, mas também da própria característica de clube formador que tem o Leão. Nos últimos cinco anos, o Vitória foi a agremiação do Nordeste que mais utilizou jogadores da base no profissional. A conclusão faz parte de um estudo publicado no começo deste mês pela Pluri Consultoria. Vale ressaltar que o levantamento não contabiliza a atual temporada.

A empresa de consultoria em gestão, governança, finanças e marketing esportivo analisou os clubes que mais oferecem oportunidades aos jogadores da base, de 2015 a 2019, no Brasil, por minutos jogados, bem como a distribuição da utilização desses atletas nos elencos por posição.

O estudo considerou como atletas da base os jogadores que tiveram passagem pelas categorias de base dos clubes antes de completarem 18 anos de idade, e que, posteriormente, subiram para o profissional nas mesmas equipes em que foram formados. No total, foram analisadas 22 agremiações: Athletico-PR, Atlético-MG, Avaí, Bahia, Botafogo, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo, Sport, Vasco e Vitória.

De acordo com o estudo da Pluri Consultoria, o Santos é o clube brasileiro que mais utilizou jogadores da base nos últimos cinco anos. Dos minutos disputados pelo elenco principal em todas as competições, 39,6% foram jogados por atletas formados pelo clube. Em segundo lugar aparece o atual campeão da Copa do Brasil, o Athletico-PR, com 33,8% de utilização. A terceira posição é do Fluminense, com 29,4% de utilização. Já a Chapecoense, com 4,1% de utilização, foi o clube que menos deu oportunidades à base entre os 22 times analisados.

No ranking geral, o Vitória aparece na 13ª posição, com 18,3% dos minutos jogados por atletas da base, em média, nos últimos cinco anos. O meio-campo foi o setor mais servido: 37% dos jogadores da base que foram aproveitados no profissional atuaram na meiuca rubro-negra.

Fonte: Pluri Consultoria

No recorte regional, o Vitória aparece em primeiro lugar. O rubro-negro baiano foi o clube nordestino que mais usou a base em jogos profissionais entre 2015 e 2019, segundo o estudo da Pluri Consultoria. O Fortaleza aparece em segundo lugar, com 14,0% dos minutos jogados por atletas da base.

Principal rival do Vitória e adversário da próxima rodada da Copa do Nordeste, sábado (8), às 18h, na Fonte Nova, o Bahia está em 17º lugar no ranking geral e em 3º no regional, com 12,8% dos minutos atuados por pratas da casa. O estudo também aponta que o tricolor apresentou uma queda drástica nos últimos dois anos no aproveitamento de jogadores revelados pelo clube. Em 2015, 20,4% dos minutos foram jogados por atletas da base. Já em 2019, esse índice caiu para 4,2%, como ilustra o gráfico a seguir.

Fonte: Pluri Consultoria

Sport e Ceará completam o ranking do Nordeste, com 12,6% e 6,1% de minutos jogados por atletas da base, respectivamente. Confira a seguir o ranking completo com os 22 clubes que mais ofereceram oportunidade aos jogadores da base no time principal de 2015 a 2019.

Fonte: Pluri Consultoria