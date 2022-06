Vitória é um dos sete nordestinos ameaçados de rebaixamento na Série C

Nove dos 20 clubes que disputam a Série C do Brasileiro são representantes do Nordeste, mas apesar da participação numerosa no torneio, a região vem deixando a desejar no quesito desempenho. Sete nordestinos, a exemplo do Vitória, estão lutando contra o rebaixando.

As exceções são ABC e Botafogo-PB, integrantes do G8, grupo de times que brigarão pelo acesso na próxima fase da competição nacional.

Três dos quatro times que amargam a zona de rebaixamento são do Nordeste. O paraibano Campinense, 17º colocado, o sergipano Confiança, 18º, e o cearense Atlético, 20º, estão com a corda no pescoço, assim como o Brasil de Pelotas, do Rio Grande do Sul, que ocupa o 19º lugar.

A situação do Vitória não é muito melhor que a deles. Porteiro da zona com os mesmos 12 pontos do Campinense, o Leão está na 16ª posição. A classificação é consequência de quatro tropeços seguidos na competição. Nem a estreia do novo técnico João Burse, na última rodada, fez o time esboçar uma reabilitação.

Com a corda no pescoço, o Vitória convive com a ameaça de um novo rebaixamento e precisa vencer o Figueirense, sábado (2), às 19h, no Barradão, para se garantir fora da zona sem depender de outros resultados.

Em posição superior ao Vitória, outros três nordestinos também brigam para não cair, o piauiense Altos e os cearenses Floresta e Ferroviário. Este último tem mesma pontuação do rubro-negro, mas leva a melhor no número de triunfos na competição (quatro contra três).

Os sete nordestinos ameaçados de rebaixamento têm aproveitamento inferior a 40%. Altos e Floresta são os melhores, com 38.9%. O Vitória tem rendimento de apenas 33.3%.

Com moral

Exceções, ABC e Botafogo-PB são a força do Nordeste nesta edição da Série C. Integrantes do G8, eles seguem firmes na luta pela classificação à próxima fase do torneio. A equipe potiguar está na 3ª colocação, com 22 pontos, um a menos que o líder Mirassol.

Com um jogo a menos, o Botafogo-PB soma 20 e é o 4º colocado. O time paraibano fecha a 12ª rodada justamente contra o Mirassol, na quarta-feira (29), às 21h30, no estádio Almeidão, em João Pessoa.