Vitória empresta atacante Léo Ceará ao CRB

Léo Ceará não vestirá mais a camisa do Vitória em 2019. O atacante de 24 anos foi emprestado até o final do ano ao CRB, que, assim como o rubro-negro, disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Com os mesmos três pontos do Leão, a equipe alagoana está uma posição acima. É a 11º colocada porque tem melhor saldo de gols (0 contra -2 do time baiano).

Revelado na Toca do Leão, Léo Ceará retornou ao Vitória em agosto do ano passado, quando o time era treinado por Paulo Cézar Carpegiani. Antes, foi emprestado para Confiança, Campinense e Ryukyu, do Japão.

Inicialmente cotado para atuar no time sub-23, o jogador se firmou no elenco principal, mas perdeu espaço após a demissão do técnico Marcelo Chamusca, em março deste ano. Em 2019, o centroavante fez 18 jogos com a camisa vermelha e preta e marcou três gols.

No CRB, Léo será treinado novamente por Chamusca. O vínculo do jogador com o Vitória é até dezembro de 2020. Sem ele, as principais opções do técnico Claudio Tencati para a posição são Neto Baiano, cujo contrato será prorrogado, e Anselmo Ramon, que já fez exames médicos e só falta ser anunciado oficialmente.