Vitória encaminha ida de Jeferson para time rival da Série B

A reformulação do elenco do Vitória segue com mais um jogador encontrando seu destino. O lateral direito Jeferson está encaminhado para disputar a Série B, mas por outra equipe - no caso, o Vila Nova.

O atleta, que tem contrato até o final de 2020 com a Ponte Preta, está emprestado ao Vitória até o final deste ano. O Leão negocia para repassar o empréstimo ao clube goiano, restando poucos detalhes para concretizar o acordo.

Jeferson foi afastado pelo Vitória no dia 12 de abril, logo após a eliminação para o Fortaleza nas quartas de final da Copa do Nordeste. Desde então ele e outros oito atletas vêm treinando separado do grupo que será aproveitado pelo técnico Claudio Tencati na Série B.

O lateral direito está no Leão desde abril do ano passado. Ele foi o segundo atleta que mais vezes atuou pela equipe na Série A, com 30 partidas. No início de 2019 teve o seu contrato de empréstimo renovado.

Thales também

O zagueiro Thales, que também foi afastado pelo Vitória, é outro que tem saída encaminhada. O atleta, que está emprestado pelo Internacional até o final da temporada, deve ser repassado ao Londrina.

O que falta é um ajuste entre Inter e clube paranaense em relação aos salários do atleta. Thales está emprestado ao Leão com os vencimentos pagos pelo Colorado como forma de pagamento pela ida de Neymar ao time gaúcho.