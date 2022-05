Vitória encara o Botafogo-PB para sair da zona da Série C

Não há outro caminho para o Vitória tirar a corda do pescoço na Série C do Brasileiro. É vencer ou vencer o Botafogo-PB nesta quarta-feira (18). A bola rola a partir das 20h30, no Barradão, pela 6ª rodada.

Diante da torcida, o Leão precisa fazer valer o mando de campo para deixar a zona de rebaixamento da competição. Com apenas quatro pontos, o rubro-negro ocupa o 18º lugar entre 20 clubes.

O duelo com o Botafogo é o primeiro com o time focado apenas na Série C. Após a eliminação para o Fortaleza na terceira fase da Copa do Brasil, o Vitória concentra todos os esforços no principal e agora único objetivo do ano: o acesso no Brasileiro.

O Leão tem mais 14 jogos pela frente para conseguir figurar no G8, grupo dos oito melhores classificados que avançam à segunda fase da terceira divisão. Estes brigarão pelas quatro vagas disponíveis na Série B 2023.

Atualmente, a luta do Vitória é para evitar o rebaixamento à Série D. Confiança, Atlético Cearense e Altos completam o Z4. A diferença do rubro-negro justamente para o Botafogo-PB, 8º colocado, é de cinco pontos. Se vencer o rival, a equipe comandada pelo treinador Fabiano Soares pode chegar até o 14º lugar. Para isso, o Campinense, que também joga hoje, precisa perder do Ypiranga-RS, em Campina Grande (PB).

Se o Campinense não perder, o Vitória subirá três posições e ficará na 15ª, ultrapassando Confiança, Aparecidense e Brasil de Pelotas, que já jogaram nesta rodada. Isso, claro, se o Leão ganhar a segunda partida com Fabiano Soares. Na Série C, o técnico acumula triunfo diante do Manaus, por 1x0, no Barradão, e empate de 0x0 com a Aparecidense, fora de casa.

O aproveitamento rubro-negro como mandante na temporada é de 50%. No campeonato, o percentual é o mesmo, mas foram apenas dois jogos disputados no Barradão até aqui. Além do Manaus, o Leão encarou o Floresta, quando ainda era comandado por Geninho, e perdeu por 1x0.

O Botafogo-PB, que é o melhor mandante da Série C com 100% de aproveitamento em três partidas, ainda não pontuou como visitante. Nos dois jogos que fez fora de casa, o Belo perdeu por 2x1 para o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, e 1x0 para o Ferroviário, em Fortaleza. Ao time paraibano não falta motivação para quebrar esse jejum, já que uma vitória em Salvador o leva à vice-liderança. Resta ao Leão impedir e prezar pela própria sobrevivência.

Escalação tem mudanças

O técnico Fabiano Soares não contará com o lateral direito Alemão, os zagueiros Rafael Ribeiro e Ewerton Páscoa, nem com o centroavante Santiago Tréllez. Dos quatro, só Alemão foi titular no último jogo, contra o Fortaleza.

Mesmo assim, o treinador vai promover mais mudanças no time titular. Mateus Moraes, Sánchez, Dionísio, Miller, Alisson Santos e Guilherme Queiroz devem aparecer entre os 11. Novo contratado, o atacante Rafinha foi regularizado ontem e está entre os jogadores concentrados.

A provável escalação do Vitória diante do Botafogo-PB tem Lucas Arcanjo, Iury, Danilo Cardoso, Mateus Moraes e Sánchez; João Pedro, Dionísio e Miller; Alisson Santos, Guilherme Queiroz e Luidy.

O Botafogo, por sua vez, tem seis desfalques, sendo quatro deles titulares. O técnico Gerson Gusmão não tem à disposição o goleiro Luis Carlos, os laterais esquerdos Alessandro e Bruno Ré, os meias Diego Gomes e Esquerdinha e o volante Ratinho. Luis Carlos e Alessandro cumprem suspensão. O restante está lesionado.

Existe a possibilidade também de Gusmão poupar jogadores por causa da final do Campeonato Paraibano, sábado, contra o Campinense. Uma possível escalação tem Lucas, Edvan, Paulo Vitor, Jonatha e Lucas Gabriel; Tinga, Pablo e Nádson; Alan Grafite, Gustavo Coutinho e Leilson.