Vitória encara o Internacional na estreia de Ramon como técnico

Um novo ciclo começa para o Vitória nesta quinta-feira (10). A partida das 21h30, contra o Internacional, marcará a estreia de Ramon Menezes, ídolo que iniciará sua história como técnico rubro-negro tendo a missão de não deixar acabar a que está sendo escrita pelo time nesta edição da Copa do Brasil. Vale classificação às oitavas de final.

Logo de cara, uma tarefa teoricamente complicada. O Leão precisa reverter no Beira-Rio a vantagem que o adversário conquistou ao vencer por 1x0 no Barradão, quando o time ainda era treinado por Rodrigo Chagas, demitido na terça-feira. Por isso, o Vitória precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a vaga no tempo regulamentar, Triunfo por um de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Ramon só teve tempo de fazer uma atividade com o elenco antes da partida. "O que a gente sempre pede é jogar futebol, prazer de jogar futebol com e sem a bola. É ter atitude, espírito, são coisas fundamentais, e vejo isso nesse grupo. Pouco tempo para trabalhar, fazer muitas alterações, variações. Se você estudar o Vitória e vir de longe é completamente diferente do dia a dia. Vou ter essa oportunidade de estar no dia a dia e conhecer os atletas", afirmou Ramon após comandar seu primeiro treinamento, ontem à tarde, em Porto Alegre.

Vitória e Internacional se enfrentaram em duas edições da Copa do Brasil, 2004 e 2018, e o Leão levou a melhor em ambas.

Assim como na atual temporada, o colorado venceu o jogo de ida de 2018, quando as equipes se encontraram na quarta fase: 2x1 com gols de Patrick, D’Alessandro e descontando Denílson. A diferença é que a partida aconteceu no Beira-Rio. No Barradão, o rubro-negro ganhou por 1x0, gol de Neílton, de pênalti, e se classificou também nos pênaltis. Na época, Caíque pegou uma das cobranças. O goleiro faz parte do elenco atual, mas não foi relacionado para o duelo.

MUDANÇAS

Ramon Menezes foi apresentado ao elenco rubro-negro na noite de terça, já na capital gaúcha, e comandou a atividade ontem no centro de treinamento do Grêmio. Ele afirma ter gostado do que viu inicialmente.

"Impressão muito boa. Vejo futebol e a equipe do Vitória, vários jogos. Acho que, em um grupo de futebol, tem que estar todo mundo preparado. Vejo que está todo mundo preparado aqui e aquele time que for a campo vai representar bem o Vitória", afirmou às mídias oficiais do clube.

O time terá pelo menos duas mudanças com relação ao jogo de ida. Machucado, o goleiro Ronaldo está fora. Ele já tinha sido desfalque na derrota por 1x0 para o Náutico, pela Série B, que culminou na demissão de Rodrigo Chagas. Lucas Arcanjo vai ser mantido como titular.

Com o tornozelo contundido, o lateral esquerdo Pedrinho também está fora e Roberto segue entre os 11 iniciais. O meia Bruno Oliveira e o atacante Ronan não podem ser utilizados, porque já defenderam outras equipes em fases anteriores da Copa do Brasil.

O Vitória deve entrar em campo com: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Marcelo Alves, Wallace e Roberto; Gabriel Bispo, Fernando Neto e Soares; Guilherme Santos, Samuel e David.

O Internacional ainda não sabe se terá Lucas Ribeiro à disposição. O zagueiro revelado pelo Leão se recupera de entorse no tornozelo e é dúvida. Zé Gabriel deve ganhar nova oportunidade e Pedro Henrique também é opção. Carlos Palacios e Paolo Guerrero continuam com as seleções de Chile e Peru, respectivamente, após a rodada das Eliminatórias porque devem ser convocados para a Copa América.

O desfalque de última hora é o técnico Miguel Ángel Ramírez, que testou positivo para covid-19. Assim, o auxiliar Martín Anselmi dará as instruções à beira do campo.

A provável escalação do Inter: Marcelo Lomba; Renzo Saravia, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Moisés; Johnny (Rodrigo Lindoso), Edenilson e Taison; Caio Vidal, Yuri Alberto e Patrick.