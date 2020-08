Vitória encara primeiro desafio fora de casa na Série B

O primeiro desafio do Vitória como visitante na Série B será a quase 2 mil quilômetros de Salvador. Nesta terça-feira (11), às 21h30, o Leão encara o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Depois de vencer o Sampaio Corrêa em casa por 1x0, na estreia, o rubro-negro fará a primeira mini excursão longe da capital baiana. Na sexta, visita a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, às 20h30, em Campinas (SP).

A sequência exige que a equipe mostre força também fora do Barradão para se manter entre os primeiros colocados na arrancada inicial do torneio. “São dois jogos que vão demonstrar muito o que a gente quer. A gente tem um objetivo traçado e falado diariamente dentro do vestiário, que é o acesso, e a gente vai pegar, teoricamente, dois adversários que vão brigar para subir, querem subir e já estiveram na primeira divisão, então é muito importante a gente ir lá somar pontos. Vamos fazer de tudo para isso acontecer”, promete o meia Marcelinho.

A experiência na Série B do ano passado, quando o Vitória não conseguiu brigar pelo acesso e só escapou do rebaixamento na penúltima rodada, prova o quanto é importante obter resultados positivos como visitante.

Na edição de 2019, o rubro-negro teve apenas 35,1% de aproveitamento fora de Salvador. Foram cinco triunfos, cinco empates e nove derrotas. Foram 29 gols sofridos, média de 1,5 por partida, e 20 marcados, média de 1.

No ano passado, o Vitória passou quase o primeiro turno inteiro sem festejar um triunfo como visitante. O primeiro só aconteceu na 16ª rodada, 1x0 sobre o CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió. Antes, tinha acumulado seis derrotas e dois empates, um deles contra o mesmo adversário desta terça: 1x1 com o Figueirense, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Na avaliação do meia Marcelinho, a ausência de torcida pode ajudar o Vitória, mas não tira a expectativa do mando de campo. “Vamos dizer que é neutro o campo, porque não tem torcida, mas tem aquela obrigação de vencer por estar em casa e acredito que o Figueirense também vai ter essa obrigação de sair para vencer, ainda mais por terem perdido o primeiro jogo, e a gente pode se aproveitar disso”, pontua.

Ao contrário do Vitória, o Figueirense estreou com derrota na Série B. Perdeu fora de casa para o Operário, por 3x1.

“Geralmente quando se perde você está até mais focado no próximo. Não que a gente, porque ganhou, vai estar menos focado, mas a gente tem que estar atento porque vamos jogar na casa do adversário, eles vêm de uma derrota e vão fazer de tudo para vencer. Temos muita qualidade e temos que tentar errar menos do que a gente errou no segundo tempo do jogo contra o Sampaio Corrêa. A gente pode pontuar lá dentro e quem sabe até vencer, porque às vezes, essa vontade de ganhar, acaba deixando espaço lá atrás e a gente pode se aproveitar disso também”, projeta Marcelinho.

Nesta temporada, o Vitória fez 11 jogos como visitante e comemorou dois triunfos. Em 2 de fevereiro, venceu o Vitória da Conquista por 2x1, no estádio Lomanto Júnior, pelo Campeonato Baiano, e seis dias depois bateu o rival Bahia por 2x0, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.

Também empatou seis partidas e perdeu três, o que deixa o aproveitamento de 36,4% fora do Barradão. A defesa sofreu 11 gols e o ataque marcou o mesmo número, o que dá uma média de um gol lamentado e comemorado por partida.

Prováveis escalações

Contra o Figueirense, a tendência é que o técnico Bruno Pivetti faça apenas uma mudança no time: Léo Ceará pode começar entre os titulares no lugar de Jordy Caicedo.

Léo era titular no primeiro trimestre do ano, antes da suspensão dos campeonatos em função da pandemia de coronavírus, e foi afastado do elenco no começo de julho por entraves referentes à renovação contratual. Reintegrado ao grupo na quinta-feira passada, ele começou no banco de reservas contra o Sampaio Corrêa e substituiu Jordy ao longo da partida.

Bruno Pivetti não pode contar com três jogadores. Lesionados, os laterais Van e Léo, bem como o zagueiro Maurício Ramos, ainda estão vetados e desfalcam o rubro-negro pela segunda vez na Série B.

O Vitória deve entrar em campo com Ronaldo, Jonathan Bocão, João Victor, Gabriel Furtado e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Fernando Neto e Marcelinho; Vico, Léo Ceará (Jordy Caicedo) e Alisson Farias.

Após a derrota na estreia, o Figueirense anunciou a contratação do volante Giovane, de 21 anos. Ele chega emprestado pelo Athletico Paranaense e disputou o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira. Como já foi regularizado, só depende do técnico Márcio Coelho para estrear.

O provável time do Figueirense tem Sidão; Lucas, Alemão, Rony e Brunetti; Arouca, Pereira, Everton e Marquinho (Guilherme); Pedro Lucas e Diego Gonçalves.