Vitória enfrenta o Vila Nova para evitar rebaixamento à Série C; veja escalação

Para o bem ou para o mal, deste domingo (28) não passa. A última rodada da Série B traça o destino do Vitória em 2022. O Leão chega a esta 38ª partida em situação muito delicada. É o 18º colocado, com 40 pontos, e por isso depende de uma combinação de resultados para evitar o rebaixamento à terceira divisão nacional.

O primeiro resultado necessário é que o time baiano faça sua parte diante do Vila Nova, a partir das 16h, no Barradão, onde só vencer interessa.

A partir daí entram os dois cenários que estão fora de controle dos rubro-negros. O Londrina, 17º colocado com 41 pontos, precisa perder ou empatar com o Vasco no Estádio do Café, em Londrina (PR). E o Remo, atual 16º com 42 pontos, tem que necessariamente perder do já rebaixado Confiança no Baenão, em Belém.

Somente se essas combinações acontecerem o Vitória terminará a competição fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar. Não adianta o Remo empatar, por exemplo, porque neste caso o time paraense e o baiano ficariam com 43 pontos e o Remo levaria vantagem no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias. Dois entre os três times que ainda estão na disputa contra o rebaixamento farão companhia a Confiança e Brasil de Pelotas na Série C 2022.

O Vitória finalizou os preparativos no sábado (27). O único desfalque do time é o volante João Pedro, suspenso pela expulsão na derrota para o CRB, em Maceió. Cedric desponta como substituto natural da posição. O meia Bruno Oliveira é outra opção.

A provável escalação rubro-negra tem Lucas Arcanjo, Raul Prata, Thalisson Kelven, Wallace e Roberto; Cedric (Bruno Oliveira), Eduardo e Fernando Neto; Fabinho, David e Marcinho.

O Vila Nova, que não corre mais risco de rebaixamento nem tem chance de acesso, divide as atenções com a Copa Verde, competição em que está em meio à disputa das semifinais. “Nosso objetivo principal agora é a Copa Verde, mas ao mesmo tempo entendemos que é importante terminar entre os 10 primeiros da Série B. Basta uma vitória para terminarmos com esse objetivo. Vamos colocar em campo aqueles que estiverem totalmente saudáveis e forte fisicamente para fazer esse jogo contra o Vitória”, disse o técnico Higo Magalhães..