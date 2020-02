Vitória está em 13º no ranking da CBF de futebol feminino

O Vitória está entre os 15 melhores times femininos do Brasil em 2020. Nesta terça-feira (4), a CBF divulgou o Ranking Nacional de Clubes e posicionou as Leoas na 13ª posição, com 6.284 pontos. A líder é a Ferroviária, atual campeã brasileira, com 9.936 pontos.

O Flamengo, com 9.800, aparece logo em seguida, na 2ª posição. Já o Corinthians, vice-campeão brasileiro em 2019 e campeão da Libertadores, está em 3º, com 9.424 pontos.

Entre os baianos, o melhor colocado é o São Francisco, em 8º lugar, com 8.512 pontos. Já o Lusaca está em 35º, com 2.272 pontos.

O Bahia, que lançou seu time próprio em 2019, não aparece no ranking. Como a lista envolve os últimos cinco anos, o tricolor não tem pontuação suficiente. Antes, a equipe tinha parceria com o Lusaca.