Vitória está pronto para o Ba-Vi; Walter e Wesley são relacionados

O Vitória finalizou, nesta sexta-feira (12), a preparação para o primeiro clássico Ba-Vi da temporada 2021. O jogo contra o Bahia acontecerá neste sábado (13), às 16h, no Barradão, e é válido pela 3ª rodada da Copa do Nordeste.

Entre os relacionados pelo treinador Rodrigo Chagas para o duelo, há três jogadores que podem fazer suas estreias com a camisa rubro-negra: o centroavante Walter, o lateral-esquerdo Roberto e o atacante Wesley. A contratação do último vem gerando polêmica e manifestação nas redes sociais, por ele ser condenado por agressão a uma ex-namorada.

Além do trio, o técnico também terá à disposição o lateral-direito Cedric, que retornou de empréstimo do CSA. O Vitória não divulgou os outros 19 atletas convocados para a partida.

Nesta sexta, pela manhã, Rodrigo comandou as atividades no campo do Barradão, palco do jogo. O treinador orientou trabalho tático e deu atenção às bolas paradas, tanto ofensivas quanto defensivas.