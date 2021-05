Vitória estreia na Série B contra um dos cinco campeões nacionais

O sonho de voltar à elite do futebol nacional pode começar a se tornar realidade a partir desta sexta-feira (28). Às 19h, o Vitória estreia na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

O acesso é o principal objetivo da temporada e, para conquistá-lo, o rubro-negro precisará mostrar força diante de clubes que também têm tradição. A edição de 2021 reunirá o maior número de campeões brasileiros da história da Série B. Além do Guarani (1978), primeiro adversário do Vitória, estão na disputa Vasco (1974, 1989, 1997 e 2000), Botafogo (1968 e 1995), Coritiba (1985) e Cruzeiro (1966, 2003, 2013 e 2014).

Portanto, dez das 38 rodadas serão contra eles. Ao longo desse longo caminho, o Vitória precisa dar passos diferentes daqueles que o levaram ao fracasso nas últimas duas edições. Em 2019 e 2020, o Leão lutou contra o rebaixamento até a penúltima rodada. Assim como nos anos anteriores, os quatro primeiros colocados conseguem o acesso à Série A.

O Vitória não alcançou o objetivo nas duas competições já encerradas na temporada. Na Copa do Nordeste, foi eliminado nas semifinais pelo Ceará. No Campeonato Baiano, sequer passou da fase classificatória.

Apesar dos tropeços, o técnico Rodrigo Chagas enxerga que o time está ajustado para a estreia na Série B. “Acredito que a gente está num momento bom, tanto técnico como físico. (...) A gente fez uma mini pré-temporada muito boa, trabalhamos sempre com um nível de intensidade muito grande e eu acredito que a gente vai ter uma ótima estreia, mesmo jogando fora”, projeta o treinador. Foram 17 dias somente de treinos.

O comandante rubro-negro começa a Série B pela primeira vez, mas tem experiência no torneio. Depois de trabalhar como interino, ele foi efetivado como treinador do Vitória em dezembro de 2020 e evitou o rebaixamento à Série C.

Na temporada passada, Rodrigo foi o quinto técnico a passar pela Toca do Leão, após Geninho, Bruno Pivetti, Eduardo Barroca e Mazola Júnior. Desses, apenas Geninho não participou da Série B.

A prática não poderá ser repetida pelo clube este ano. Uma das novidades do torneio de acesso - assim como da primeira divisão – é o limite de trocas de treinador. De acordo com a nova regra, aprovada em março pelos clubes participantes, caso uma agremiação demita o treinador, poderá inscrever somente mais um até o fim da Série B. Se houver uma segunda demissão, o substituto tem que estar trabalhando no clube há pelo menos seis meses. Já se o treinador pedir demissão, não entra na conta do limite estabelecido.

A regra protege e restringe as duas partes. O treinador só poderá se demitir uma vez para treinar outra equipe da competição. Um segundo pedido de demissão faz com que ele não possa ser inscrito por outro clube. No entanto, se o técnico for demitido, não terá limitação para ser novamente contratado.

Com Rodrigo Chagas no comando, o Vitória busca o 5º acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão conseguiu o feito em três edições disputadas na era dos pontos corridos - 2007, 2012 e 2015 - e também em 1992, com outro formato. A Série B 2021 terminará no dia 27 de novembro.