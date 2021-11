Vitória exerce direito de compra do volante João Pedro

O Vitória vai exercer o direito de compra do volante João Pedro. O jogador foi emprestado pela Portuguesa Santista até o final da temporada e terá 60% de seus direitos econômicos adquiridos pelo Leão. A informação foi publicada inicialmente pela Rádio Sociedade e confirmada pelo CORREIO.

De acordo com o Vitória, ainda não foi definida a duração do novo contrato que será firmado com João Pedro, pois esse detalhe ainda será acertado com o atleta e seus representantes.

João Pedro tem 22 anos e chegou à Toca do Leão no começo do ano. Ele vestiu a camisa vermelha e preta em todas as competições disputadas pelo Vitória na temporada. O volante defendeu o rubro-negro em 40 jogos, sendo 29 deles como titular.

Apesar de fazer parte do elenco durante todo o ano, João Pedro se firmou no time na reta final da Série B do Brasileiro. Ele começou em campo nas últimas nove rodadas da competição e vem sendo peça importante na proteção da zaga rubro-negra.