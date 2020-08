Vitória: 'Faltou capricho na finalização', admite Léo Ceará

Léo Ceará admitiu a falha do time. Para o centroavante, o Vitória precisa dar mais atenção ao quesito pontaria. Ele substituiu Jordy Caicedo no intervalo do jogo contra o Figueirense e, assim como o companheiro de posição, não conseguiu balançar a rede do estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. A partida, válida pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terminou sem gols.

"O pensamento é o acesso, né? A gente veio com a intenção de vencer e sabia que seria difícil. No final da partida, a gente teve mais posse de bola. Faltou capricho na finalização. Empate não é dos piores resultados. Queríamos vencer, mas saímos com o empate", comentou.

Com o resultado, o Vitória subiu uma posição na tabela e agora ocupa a 5ª colocação, com os mesmos quatro pontos do vice-líder Operário-PR. Só não está no G4 por ter recebido mais cartões amarelos que o Cuiabá.

Ainda faltam dois jogos para finalizar a 2ª rodada. CRB e Oeste se enfrentam quarta-feira (12), às 17h, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Já a partida entre Chapecoense e CSA foi adiada porque 18 jogadores da equipe alagoana testaram positivo para covid-19.

A delegação rubro-negra ainda não retorna para Salvador. De Florianópolis, segue quarta-feira (12) direto para Campinas, onde enfrenta a Ponte Preta, na sexta (14), às 20h30, no estádio Moisés Lucarelli.