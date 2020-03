Vitória fará dois jogos ao mesmo tempo no domingo

A mudança de uma data da Copa do Brasil gerou um efeito cascata no calendário que lançará o Vitória a uma situação insólita: jogar por dois campeonatos profissionais no mesmo dia e praticamente na mesma hora.

Agora, o Vitória enfrentará o River no domingo (15), às 15h30, no Barradão, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. Antes, estava marcado para o sábado (14), às 16h.

Pois também no domingo (15), o Vitória entrará em campo às 16h para enfrentar o Jacuipense no estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano.

Com isso, a partir dos 30 minutos do 1º tempo da partida contra o River, o Leão estará em campo simultaneamente em dois jogos.

O conflito de datas só será viável porque o Vitória neste ano disputa o Campeonato Baiano com o seu time de aspirantes, treinado por Agnaldo Liz. O time principal, de Geninho, concentra-se no Nordestão e na Copa do Brasil.

A origem do efeito: o duelo de ida com o Ceará, pela terceira fase da Copa do Brasil, foi remarcado. Antes, seria na quarta-feira (11), às 19h15, no Presidente Vargas. Agora, será na quinta-feira (12), às 19h15, no Castelão.

A troca foi solicitada pela Polícia Militar do Ceará por conta do jogo Fortaleza x Pacajus, pelo Campeonato Cearense, que já estava marcado para a quarta-feira e com ingressos vendidos.

Se o jogo contra o River fosse mantido no sábado (14), não seria respeitado o intervalo mínimo entre partidas previsto no Regulamento Geral de Competições (RGC) da CBF.

Segundo o documento, em seu artigo 25, clubes e atletas não poderão disputar partidas por competições coordenadas pela CBF sem observar um intervalo mínimo de 66 horas.

COMO FICARAM AS DATAS:

Quinta-feira (12), às 19h15: Ceará x Vitória - Castelão - Copa do Brasil

Domingo (15), às 15h30: Vitória x River - Barradão - Copa do Nordeste

Domingo (15), às 16h: Jacuipense x Vitória - Eliel Martins - Campeonato Baiano