Vitória faz último treino em Salvador antes da estreia na Copa do Brasil

O elenco do Vitória realizou nesta terça-feira (1º) o último treino em Salvador antes da estreia na Copa do Brasil. A delegação viaja esta tarde para Belém, onde o Leão disputa o jogo único da primeira fase do torneio nacional contra o Castanhal. A bola rola na quinta-feira (3), às 20h30, no estádio da Curuzu. Quem vencer, avança. Em caso de empate, a vaga fica com o rubro-negro.

Os jogadores realizaram na Toca exame para detecção de covid-19 e na sequência fizeram exercícios na academia. Depois, eles se juntaram ao técnico Dado Cavalcanti no gramado do Barradão. Posicionamento tático e finalizações foram alguns dos aspectos trabalhados.

O último treino preparatório para o jogo contra o Castanhal será realizado em Belém, na tarde de quarta-feira (2). Se passar pela equipe paraense, o Vitória vai enfrentar na segunda fase da Copa do Brasil o Glória, da cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul, que venceu o Brasil de Pelotas por 1x0.