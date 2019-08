Vitória fica dois jogos sem sofrer gol pela primeira vez em 2019

O Vitória conseguiu algo inédito para o clube nesta temporada. Pela primeira vez em 2019, o rubro-negro ficou dois jogos seguidos sem sofrer gol. A zaga passou em branco nas duas partidas comandadas pelo novo técnico Carlos Amadeu, contra Paraná e CRB, na 15ª e 16ª rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro.

A defesa não apenas fez bem o papel dela como foi fundamental para tirar o Vitória da zona de rebaixamento. Graças ao triunfo por 1x0 contra o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió, domingo (18), o time afrouxou a corda do pescoço após 12 rodadas seguidas no Z4.

Os donos da casa tiveram mais posse de bola e criaram mais oportunidades, mas a marcação do Vitória foi eficiente e conseguiu aguentar a pressão para que o gol marcado de pênalti por Felipe Gedoz desse números finais ao confronto. Com o resultado, o Leão chegou a 17 pontos e subiu para a 16ª posição.

O Vitória já disputou 35 jogos na temporada, e o duelo contra o CRB foi apenas o primeiro em que o time venceu fora de casa sem sofrer gol.

Antes, a defesa rubro-negra passou em branco em outras oportunidades como visitante, mas não tinha saído de campo vitorioso. Empatou sem gols com o Bahia, na Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano, e também com o ABC, no Frasqueirão, pela Copa do Nordeste. Na primeira ocasião, o Leão estava sob o comando de Marcelo Chamusca. Na segunda, Cláudio Tencati estava à frente do time.

Em 2019, o Vitória só não sofreu gol em sete partidas. Além dos quatro jogos já citados - contra Bahia, ABC, Paraná e CRB -, a defesa também foi totalmente eficiente nos triunfos contra Vitória da Conquista (1x0) e Jequié (4x0), no estadual, com Marcelo Chamusca na área técnica. Já na Série B, Osmar Loss esteve à frente da comemoração contra o Criciúma (2x0). As três partidas aconteceram no Barradão.

O Vitória volta a entrar em campo na quarta-feira (21), às 19h15, quando recebe América-MG, no Barradão, pela 17ª rodada.

Confira os sete jogos que o Vitória não sofreu gol em 2019:

24/1 - Vitória 1x0 Vitória da Conquista - Barradão - 1ª rodada do Campeonato Baiano

Gol de Yago - Técnico Marcelo Chamusca

6/2 - Vitória 4x0 Jequié - Barradão - 4ª rodada do Campeonato Baiano

Gols de Jeferson, Léo Ceará, Yago e Erick - Técnico Marcelo Chamusca

10/3 - Bahia 0x0 Vitória - Fonte Nova - 8ª rodada do Campeonato Baiano

Técnico Marcelo Chamusca

23/3 - ABC 0x0 Vitória - Frasqueirão - 7ª rodada da Copa do Nordeste

Técnico Cláudio Tencati

19/7 - Vitória 2x0 Criciúma - Barradão - 10ª rodada da Série B

Gols de Anselmo Ramon - Técnico Osmar Loss

10/8 - Vitória 2x0 Paraná - Barradão - 15ª rodada da Série B

Gols de Wesley e Jordy Caicedo - Técnico Carlos Amadeu

18/8 - CRB 0x1 Vitória - Rei Pelé - 16ª rodada da Série B

Gol de Felipe Gedoz - Técnico Carlos Amadeu