Vitória finaliza último treino em Salvador antes de ir a Chapecó

Os jogadores do Vitória fizeram, na manhã desta quinta-feira (15), o último treino em Salvador antes da viagem para Chapecó, onde o Leão enfrentará a Chapecoense. A partida, válida pela 16ª rodada da Série B, está marcada para sábado (17), às 16h, na Arena Condá.

Em campo, o técnico Eduardo Barroca dividiu dois times, orientou uma atividade tática e trabalhou as bolas paradas. O treinador também passou informações sobre o rival catarinense e comandou treinamentos ofensivos e defensivos.

Recuperado de lesão, o lateral-direito Van participou normalmente das atividades na Toca do Leão. Apesar disso, segue fora dos relacionados para a partida e não viajará para Chapecó. Quem também será desfalque é o meia Fernando Neto, que reclamou de dores na posterior da coxa esquerda e foi encaminhado para exames.

Por outro lado, Barroca poderá contar com o volante Lucas Cândido, recuperado de um desconforto no tornozelo. O elenco rubro-negro sairá de Salvador nesta quinta (15) às 18h05, com destino a São Paulo. No dia seguinte, segue às 8h45 para Chapecó, com desembarque estimado às 10h20. Pela tarde, os atletas farão o treinamento final.

Veja a lista de relacionados: