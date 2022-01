Vitória goleia o Manthiqueira em duelo de despedida da Copinha

Já eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Vitória entrou em campo contra o Manthiqueira só para cumprir tabela. Mas se despediu da competição com uma sonora goleada: 5x0 sobre o rival, na tarde desta segunda-feira (10), em Guaratinguetá.

O placar foi aberto por Ronaldo Mendes, aos 29 minutos de jogo. Dez minutos depois, o camisa 20 voltou a balançar as redes e fez o 2x0. No segundo tempo, Wilker fez o terceiro do Leão, aos 12, Charlys ampliou aos 38 e Ruan Nascimento assinalou o 5x0 já no fim, aos 41 minutos.

O resultado, porém, não valeu classificação. Como havia perdido os dois primeiros jogos, para São José-RS, por 1x0, e XV de Piracicaba, por 3x1, o Vitória já entrou em campo sem chances de avançar, assim como o Manthiqueira.

Com a goleada, o rubro-negro terminou sua participação na 3ª posição do Grupo 13, com 3 pontos. O XV de Piracicaba ficou com a liderança, com 9 pontos, seguido do São José-RS, com 6.