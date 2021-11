Vitória inicia preparação para jogo contra o Cruzeiro

O foco agora é no Cruzeiro. O triunfo por 3x0 contra o Vasco foi importante, mas já faz parte do passado. O Vitória está com as atenções concentradas no duelo com a equipe mineira. A bola rola no domingo (14), às 19h, no Barradão, em jogo válido pela antepenúltima rodada da Série B do Brasileiro.

Depois de retornar do Rio de Janeiro na quinta-feira (11) e ganhar folga no restante do dia, o elenco do Vitória se reapresentou na Toca do Leão na manhã desta sexta-feira (12). Depois de uma longa conversa com o técnico Wagner Lopes, os jogadores que foram titulares na partida contra o time vascaíno fizeram atividades regenerativas na academia de musculação. Os demais fizeram exercícios técnicos para aprimorar a pontaria.

Em recuperação de uma lesão no joelho esquerdo, o atacante Hitalo foi para o campo, participou do aquecimento e fez um trabalho de transição com a equipe de preparação física do clube. Ele ainda sente dor na execução de alguns movimentos e não estará à disposição para o jogo contra o Cruzeiro.

Quem também está fora é o volante Fernando Neto, que levou o terceiro cartão amarelo. Em compensação, o meia Bruno Oliveira volta ao time após cumprir suspensão e deve formar o meio-campo rubro-negro com João Pedro e Eduardo.

O elenco do Vitória finaliza a preparação para o jogo contra o Cruzeiro no sábado (13) pela manhã, na Toca do Leão. O rubro-negro está na 18ª posição, com 37 pontos, um a menos que o Brusque, primeiro time fora do Z4. O adversário mineiro ocupa a 10ª colocação, com 46 pontos.