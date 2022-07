Vitória inicia venda de ingressos para duelo contra o Paysandu no domingo (17)

Embalado após vencer duas partidas seguidas, o Vitória recebe o vice-líder Paysandu neste domingo (17), pela 15ª rodada da Série C. O torcedor rubro-negro já pode adquirir os ingressos para a partida através da internet desde segunda-feira (11) e a partir da terça nas lojas oficiais do clube.

O Vitória informou que as lojas dos shoppings Salvador e Capemi irão funcionar a partir das 12h de terça e vão até sexta-feira (das 9h às 17h). No sábado (16), o Capemi encerra as vendas mais cedo, às 16h, e o Salvador Shopping segue até as 17h normalmente. As vendas pelo site futebolcard.com funcionam 24 horas e encerram no sábado às 17h.

Já os pontos físicos do Barradão só venderão ingressos no fim de semana. As bilheterias funcionarão das 9h às 17h nos dois dias. A venda de meia-entrada está liberada na Internet.

Para esta partida, os ingressos da arquibancada custam R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). Já o setor cadeira custa R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira). Sócio Bronze paga R$ 28 na arquibancada e R$ 70 na cadeira. Crianças com até 11 anos e 11 meses não pagam.

A apresentação do cartão de vacinação no estádio continua sendo obrigatória, incluindo para as crianças que já estão na faixa etária contemplada pela campanha de vacinação contra a covid-19.

Vitória x Paysandu | Domingo (17/07), às 16h, no Barradão

Vendas:

Site (www.futebolcard.com)

Segunda-feira: A partir das 12h

De terça a sexta-feira: 24 horas

Sábado: até às 17h

Shopping Capemi

Terça-feira: 12h às 17h

Quarta, quinta e sexta-feira: 9h às 17h

Sábado: 9h às 16h

Salvador Shopping

Terça-feira: 12h às 17h

Quarta, quinta e sexta-feira: 9h às 17h

Sábado: 9h às 17h

Bilheterias do Estádio Barradão

Sábado: 9h às 17h

Domingo: 9h às 17h





Preços:

Arquibancada: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Cadeira: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Sócio Bronze: R$28 (arquibancada) | R$70 (cadeira)

Torcida visitante arquibancada: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)