Vitória leva dois gols em três minutos e cai diante do Londrina

A recuperação do Vitória na Série B do Brasileirão foi freada de forma brusca. Na noite desta terça-feira (23), o Leão até saiu na frente, mas em um momento de apagão levou dois gols em apenas três minutos, caiu para o Londrina por 3x1, no estádio do Café, e perdeu a chance de reduzir a distância para o Vila Nova, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O resultado deixou o rubro-negro na 18ª colocação, com apenas sete pontos.

O próximo compromisso do Vitória será no sábado (27), quando recebe a Ponte Preta, às 16h30, no Barradão, pela 12ª rodada da Série B.

Em busca do segundo triunfo, Osmar Loss colocou em campo o mesmo time que venceu o Criciúma, no Barradão. O Leão começou bem a partida. Em um primeiro tempo com atuação superior, o Vitória conseguiu explorar os espaços dado pelo Londrina. Aos 9 minutos, Anselmo Ramon aproveitou o cruzamento na área e testou com perigo. Depois, foi a vez de Ramon receber livre na grande área e mandar fraquinho de cabeça, desperdiçando uma boa oportunidade.



Do outro lado, o Londrina tentava articular as jogadas pelas pontas, mas pouco incomodava o Leão. Quando conseguiu chegar, Martín Rodriguez salvou o chute forte de Anderson Oliveira.



Se o Leão não conseguia chegar ao gol pelo alto, a saída foi tentar na bola parada. Aos 17 minutos, Felipe Gedoz cobrou falta forte. A bola bateu na trave e morreu no fundo do gol. Foi o primeiro do meia com a camisa do Vitória.



A vantagem no placar deixou o Leão ainda mais à vontade no duelo. O time baiano passou a controlar bem a partida e quase não corria riscos. Aos 35 minutos, Osmar Loss precisou fazer a primeira mudança. Everton Sena sentiu a virilha e saiu para a entrada de Bruno Bispo.



Tudo ia correndo bem, mas, quando o duelo se encaminhava para o intervalo, veio o banho de água fria. Já nos minutos finais, o Londrina voltou a apertar no ataque. No rebote do escanteio, Anderson Oliveira mandou uma bomba de fora da área, Martín Rodriguez ainda tocou na bola, mas ela estufou as redes e decretou o empate, aos 44 minutos: 1x1.

Desandou

Se o primeiro tempo do Leão deixou uma ponta de esperança, o segundo foi de completo desastre. Com apenas 1 minuto da segunda etapa, Anderson Oliveira fez a jogada e cruzou rasteiro para Dagoberto apenas escorar para o gol e virar o placar para o Londrina.

Atordoado pelo gol, o Leão levou o terceiro dois minutos depois. Na jogada de Dagoberto, Anderson Leite fez o corta luz e Anderson Oliveira, o nome do jogo, tocou na saída de Martín Rodríguez.

Após os gols, o Vitória tentou se reorganizar, mas sem muito sucesso. Osmar Loss apostou para a velocidade e colocou o garoto Thiaguinho no lugar do meia Ruy. A estratégia não deu certo e foi o Londrina que seguiu criando as melhores chances. No chute de Rai Ramos, Martín Rodríguez fez grande defesa. Na sequência, Dagoberto recebeu livre na área, mas desperdiçou a chance de marcar o quarto.

Em uma última cartada, Loss colocou Nickson no lugar de Felipe Gedoz. O Vitória seguiu desorganizado. Sem poder de reação, restou ao Leão lamentar mais uma derrota na Série B. A oitava em 11 jogos.