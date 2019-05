Vitória leva virada do São Bento no Barradão e afunda na Série B

O Vitória sofreu a terceira derrota em quatro partidas na Série B. O roteiro do 3x1 para o São Bento seguiu o dos revezes anteriores: de virada e levando três gols contra um time paulista. A diferença é que desta vez foi no Barradão.

Parece que a fase ruim do Leão na temporada ainda está longe de desaparecer. Antes de aprontar na casa rubro-negra, o São Bento foi rebaixado no Campeonato Paulista e só havia vencido uma partida em 16 disputadas no ano.

O Vitória abriu o placar com Felipe Garcia, aos 36 do primeiro tempo, na cobrança do escanteio gerado por um pênalti perdido por Nickson. Apesar da vantagem no placar e da disposição e movimentação da equipe, a dificuldade criativa e a vulnerabilidade da defesa, sempre exposta a contra-ataques, eram visíveis.

No início do segundo tempo, o time paulista empatou logo aos 8 minutos, com um gol de cabeça de Elton, e virou aos 33 com Fábio Bahia. Nos acréscimos, ainda ampliou com Régis Souza, que driblou o estreante goleiro Lucas antes de “fechar o caixão”.

Com a derrota em casa, o Vitória permanece com três pontos, cai para 15º lugar e com a certeza que perderá mais uma posição devido ao confronto América-MG x Sport, no domingo (19), em que um necessariamente passará o time baiano. Se o Vila Nova vencer o vice-líder Botafogo-SP fora de casa, em partida que começa às 19h deste sábado, o Vitória entrará na zona de rebaixamento no dia seguinte.

O próximo adversário do Leão é o Atlético Goianiense, no dia 26, domingo, às 16h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Ficha técnica:

Vitória: Lucas, Matheus Farinha (Welisson), Éverton Sena, Ramon e Capa; Léo Gomes, Marciel e Nickson (Matheus Manga); Felipe Garcia, Neto Baiano (Anselmo Ramon) e Ruan Levine. Técnico: Cláudio Tencati.

São Bento: Paulo Vitor, bruno moura, Wesley, Elton e Mansur; Fábio Bahia, Pablo (Cafu) e Paulinho (Fernandes); Régis, Zé Roberto e Minho. Técnico: Doriva.

Estádio: Barradão.

Gols: Felipe Garcia, aos 36 do 1º tempo; Elton, aos 8, Fábio Bahia, aos 33, e Régis Souza, aos 49 do 2º tempo.

Cartão amarelo: Ruan Levine, Marciel; Paulo Vitor, Zé Roberto e Fernandes.

Público: 6.604 pagantes.

Renda: R$ 77.663,00.

Árbitro: José Mendonça Júnior, auxiliado por Luciano Roggenbaum e Jefferson Silva (trio do PR).