Vitória monitora três jogadores do futebol brasileiro

Três meias do futebol brasileiro estão sendo monitorados pelo Vitória. José Aldo, do Paysandu, Jean Carlos, do Náutico, e Régis, do Coritiba, despertaram o interesse do departamento de futebol rubro-negro.

A informação foi confirmada pelo presidente rubro-negro, Fábio Mota, em entrevista ao podcast Segue o BAba, do site Globo Esporte.

"Sondamos, estamos conversando. Do Jean Carlos, muito difícil. Ganha muito caro. O que ele ganha hoje, não tem nenhum jogador do clube, nem virá nenhum ganhando isso. Sobre Régis, estamos conversando com todos, sondando. Todos foram monitorados, discutidos com Burse", afirmou o dirigente.

José Aldo tem 24 anos e é jogador do Paysandu. Apesar da equipe paraense não ter conquistado o acesso, o meia teve o contrato ampliado para a disputa da Copa Verde. Na Série C desse ano, ele fez 22 jogos e marcou quatro gols.

Jean Carlos tem 30 anos e defendeu o Náutico em 28 jogos na Série B. A equipe pernambucana é a lanterna da competição, mas ainda tem chance de escapar do rebaixamento.

Com duas passagens pelo Bahia, Régis defende atualmente o Coritiba, na Série A. Ele tem 29 anos e fez apenas 15 jogos, seis como titular, no Brasileiro deste ano. Não marcou gol.

Além de monitorar esses três jogadores, o Vitória está estudando o mercado para contratar atletas para outras posições. Fábio Mota sinalizou que o clube quer trazer de seis a oito reforços.

"Dois laterais direitos, de mais um lateral esquerdo, Vicente a gente não sabe como vai voltar (de lesão). A gente precisa de mais dois zagueiros, mesmo com a volta do João Victor. A gente precisa de beiradas, de atacantes. Se Tréllez ficar, um, se Tréllez não ficar, dois", contou ao Globo Esporte.

Apesar das movimentações da diretoria, o Vitória atualmente está impedido de registrar atletas. O clube pode contratar, mas não inscrever jogadores, porque sofreu duas punições da Fifa em decorrência de dívidas com o Boca Juniors, da Argentina, e o Universidad Católica de Quito, do Equador. As pendências financeiras são referentes às contratações de Walter Bou, em 2018, e Jordy Caicedo, em 2019, respectivamente.

A pré-temporada do Vitória será iniciada em 28 de novembro. O primeiro compromisso do Leão de 2023 é em 5 de janeiro, quando estreia na pré-Copa do Nordeste.