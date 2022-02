Vitória negocia empréstimo de goleiro Caíque a clube dos EUA

A torcida do Vitória não deverá ver o goleiro Caíque sequer no banco de reservas nesta temporada. A diretoria rubro-negra está negociando o empréstimo do arqueiro de 24 anos para o Rochester FC, dos Estados Unidos. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo CORREIO.

Nascido em Salvador, Caíque foi revelado nas categorias de base da Toca do Leão. Ele se profissionalizou com a camisa vermelha e preta em 2016, quando tinha apenas 18 anos. Considerado uma promessa, teve oportunidade e sequência no time principal, mas cometeu algumas falhas, perdeu espaço e deixou de ter prestígio no clube. Ao todo, ele disputou 51 jogos pelo Vitória.

Caíque tem contrato com o Vitória até dezembro deste ano. Em 2020 e 2021, ele também foi emprestado pelo Leão, para CSA e Ermis Aradippou, do Chipre.