Vitória paga direito de imagem de outubro aos jogadores

A diretoria do Vitória efetuou nesta sexta-feira (12) o pagamento referente ao direito de imagens dos jogadores do mês de outubro. Os salários registrados em CLT foram pagos na semana passada. A informação foi publicada inicialmente pelo site Bahia Notícias e confirmada pelo CORREIO.

Com 37 pontos, o Vitória está na 18ª colocação da Série B do Brasileiro. A situação rubro-negra na competição é bastante delicada, mas o time tem chance de deixar a zona de rebaixamento na próxima rodada. Para isso, a equipe comandada por Wagner Lopes precisa vencer o Cruzeiro no jogo de domingo (14), às 19h, no Barradão, e torcer por tropeços de Brusque e Londrina, 16º e 17º colocados, respectivamente.

O elenco do Vitória finaliza a preparação para o jogo contra o Cruzeiro no sábado (13) pela manhã, na Toca do Leão. A equipe mineira ocupa a 10ª colocação, com 46 pontos.