Vitória perde Bruno Oliveira, mas ganha reforço para enfrentar o Vasco

Depois de ficar no empate por 1x1 com o Avaí, na última sexta-feira (5), o elenco do Vitória agora mira o confronto com o Vasco, marcado para a próxima quarta-feira (10), em São Januário, no Rio de Janeiro.

Na manhã deste domingo (7), o rubro-negro se reapresentou na Toca do Leão e iniciou os preparativos para o duelo decisivo. O técnico Wagner Lopes vai ser obrigado a mudar o time que pega o Vasco, já que o meia Bruno Oliveira recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão.

A boa notícia para o treinador é que o garoto Eduardo, que não enfrentou o Avaí por estar suspenso, volta a ficar disponível e deve ser o substituto de Bruno.

Na Toca do Leão, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na Ressacada fizeram um trabalho de recuperação. O restante do elenco disputou um coletivo contra o time sub-20.

Herói do Vitória em Santa Catarina, o atacante Hítalo sofreu uma pancada no tornozelo durante a atividade e virou dúvida para pegar o Vasco. Ele vai ser avaliado durante a semana para saber se terá condições de entrar em campo.