Vitória perde e não avança de fase no Brasileiro Feminino

O Vitória não conseguiu a vaga para a segunda fase da Série A-1 do Campeonato Brasileiro Feminino. Neste domingo (4) as Leoas perderam por 2x1 para o Corinthians, no Parque São Jorge, pela última rodada da primeira fase.

Diante do melhor ataque do Brasileiro, que havia marcado 50 gols em 14 jogos, brilhou a estrela da goleira Maryana com defesas importantes. A pressão corintiana surtiu efeito com gols de Millene aos 21 minutos do 1º tempo e Gabi Zanotti aos oito da etapa final.

As rubro-negras descontaram aos 18 minutos do segundo tempo, com Roqueline chutando rasteiro de fora da área. As Leoas tentaram partir para o ataque nos minutos finais, mas ficaram infelizmente longe de conseguirem o gol de empate.

Para se classificarem as meninas do Vitória precisavam pelo menos empatar e torcerem por um resultado ruim do São José-SP. No entanto, o time paulista bateu o Santos por 2x0.

As Leoas terminaram em 9º lugar, com 18 pontos. A campanha teve cinco vitórias, três empates e seis derrotas. As meninas marcaram 20 gols e sofreram 14. Vale lembrar que esse foi o campeonato do retorno do Vitória à elite do Brasileiro Feminino, já que em 2018 a equipe disputou a segunda divisão e conquistou o acesso de maneira invicta.

O Vitória agora volta a campo para disputar o Campeonato Baiano Feminino. A FBF ainda não divulgou o calendário da competição, que deve começar no final de outubro.

O Corinthians terminou a primeira fase com a melhor campanha. Além do Timão passaram Santos, Kindermann, Flamengo, Internacional, Audax-SP, Ferroviária-SP e São José-SP.