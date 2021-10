Vitória perde em casa para o vice-lanterna Confiança

O Vitória segue seu desabamento – uma queda livre, na realidade – rumo à Série C do Brasileiro. Neste sábado (9), o Leão enfrentou o Confiança, vice-lanterna da Série B, um dos dois times que estão abaixo dele na tabela. E perdeu por 1x0 em pleno Barradão.

O martírio rubro-negro agora acumula sete jogos sem vencer, sendo seis seguidos sem sequer marcar um gol. Já são 14 rodadas consecutivas na zona de rebaixamento da Série B. É o 18º colocado, com apenas 26 pontos em 29 rodadas.

Se quiser manter a esperança, o torcedor precisa secar o Brusque, que joga ainda neste sábado contra o CSA. O duelo começa às 21h, no Rei Pelé. Se o time catarinense vencer, a diferença do Vitória para o primeiro time fora do Z4 aumentará de seis para oito pontos restando nove rodadas na competição.

Voltando ao duelo no Barradão, o Vitória saiu atrás do placar com poucos minutos de jogo, apenas quatro. Após erro duplo na saída de bola, ela ficou com Jhemerson, formado no Leão. A 'lei do ex' foi cruel e o Confiança fez 1x0.

Na sequência, o rubro-negro até imprimiu pressão, porém esbarrou em boa atuação do goleiro Rafael Santos. Na etapa final, perdeu o ímpeto demonstrado e pouco conseguiu criar.

Agora, o Vitória enfrenta o Sampaio Corrêa, pela 30ª rodada. O duelo será em São Luís, na terça-feira (12), às 19h. Na rodada seguinte, enfrenta o lanterna Brasil de Pelotas no Barradão. A partida será no sábado (23), às 16h30.

Goleiro salvador

Se sobrava tensão no lado rubro-negro, imagine saindo atrás do placar nos primeiros minutos de jogo. E o pior: num erro duplo da defesa. Primeiro, numa bola mal afastada, que ficou com Jonathan Bocão, que cruzou errado para o Confiança.

Na sequência, a bola ficou com Eduardo, que tentou arrancar driblando do campo de defesa. Willians Santana, então, desarmou-o. Ítalo dominou e lançou Jhemerson na esquerda, que chutou cruzado, fazendo 1x0. Detalhe: Bocão é ex-rubro-negro. Willians e Jhemerson são formados no Leão.

O Confiança voltou a assustar aos 21, em cobrança de falta de João Paulo que obrigou Lucas Arcanjo a espalmar no ângulo. Mas, fora isso, o time sergipano só fez recuar. E, com uma defesa muito frágil, deu espaço para o Vitória, que imprimiu pressão. Porém, esbarrou em Rafael Santos.

Duas foram muito claras: aos 28, Manoel tabelou com Raul Prata pela direita e soltou uma pancada espalmada por Rafael Santos. A bola ainda raspou a trave. Aos 34, Manoel recebeu lançamento e ajeitou sem querer para Bruno Oliveira, que chutou para outra bela defesa de Rafael Santos.

A pressão seguiu. Aos 40 minutos, dois lances seguidos: primeiro, Fabinho cruzou na medida e Manoel subiu para uma bela cabeçada. No entanto, Rafael Santos espalmou para canto. Na sequência, Eduardo arriscou de longe e o goleiro espalmou de novo.

Deserto de ideias

O ímpeto do Vitória parecer ter ficado no vestiário. Após o intervalo, a equipe foi apática e lembrou a situação lamentável em que se encontra na Série B, agora há seis jogos sem marcar gol. O Confiança fez a sua parte, tirando Bocão de campo, de longe o atleta mais vulnerável da sua defesa.

Foram 15 minutos de toques na intermediária, sem conseguir fazer Rafael Santos trabalhar de novo. O técnico Wagner Lopes sentiu a queda de produção e fez três trocas de uma vez só, todas no setor de ataque, com David, Soares e Alisson entrando. Não surtiu efeito.

A chance mais clara, talvez do jogo inteiro, veio aos 36. Alisson avançou pelo lado esquerdo e cruzou à meia altura. A bola passou por Manoel e Samuel, até que David desviou no segundo pau, só que mandou para fora.

Nos minutos finais o rubro-negro insistiu em cruzamento para a área, jogada improdutiva desde o primeiro tempo. Também teve várias oportunidades em escanteios, 12 vezes, mas não conseguiu concluir com qualidade. Vontade não faltou, mas talento, sim.

Vitória 0x1 Confiança - 29ª rodada da Série B 2021

Vitória: Lucas Arcanjo; Raul Prata, Wallace Reis, Mateus Moraes e Roberto (Renan Luís); João Pedro, Eduardo (Samuel) e Bruno Oliveira (Soares); Fabinho (David), Manoel e Marcinho (Alisson Santos). Técnico: Wagner Lopes.

Confiança: Rafael Santos; Jonathan Bocão (Gedeílson), Nirley, Adalberto e João Paulo (Lucas Sampaio); Madison (Luan), Jhemerson e Álvaro; Willians Santana (Vinícius Barba), Lohan (Neto Berola) e Ítalo. Técnico: Luizinho Lopes.

Gols: Jhemerson, aos quatro minutos do 1º tempo.

Estádio: Barradão, em Salvador (BA).

Cartões amarelos: João Pedro (Vitória); Álvaro (Confiança)

Arbitragem: Jean Pierre Gonçalves Lima, auxiliado por Leirson Peng Martins e Lucio Beiersdorf Flor (trio do Rio Grande do Sul).