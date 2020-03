Vitória perde Fernando Neto para duelo com o Lagarto-SE

Os problemas de Geninho para montar a equipe principal do Vitória aumentaram nesta segunda-feira (2), quando o elenco se reapresentou na Toca do Leão. O técnico perdeu o meia Fernando Neto, que não treinou por conta de lesão muscular.

O atleta não poderá enfrentar o Lagarto, na quinta-feira (5), em jogo único pela segunda fase da Copa do Brasil. Fernando Neto foi diagnosticado com uma lesão muscular de grau um na coxa esquerda e deve ficar afastado por 15 dias.

A informação foi confirmada pelo do Vitória. Caso o prazo de recuperação se comprove, Fernando Neto ficará de fora também dos duelos contra o ABC, fora de casa, e do River-PI, no Barradão, ambos pela Copa do Nordeste. Os jogos acontecerão, respectivamente, nos dias 8 e 14 de março.

O camisa 7 é uma das principais peças de Geninho para o meio-campo. Fernando foi titular em todas as partidas disputadas pela equipe principal, sendo cinco pela Copa do Nordeste e uma pela Copa do Brasil.

Sem o meia, o comandante rubro-negro conta com os garotos Eduardo e Matheus Tenório para a posição. Ambos estiveram em campo no domingo (1º), no Ba-Vi da 1ª fase do Campeonato Baiano.

Caso opte por um meio-campo mais marcador, Geninho pode escalar ainda os volantes Gerson Magrão e Rodrigo Andrade.