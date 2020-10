Vitória perde para o Botafogo-SP e fica a um ponto da zona

A situação é preocupante. O Vitória segue sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro e, agora, a distância para a zona de rebaixamento é de apenas um ponto. A derrota por 2x1 para o Botafogo-SP, neste domingo (25), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, foi o sétimo tropeço seguido do rubro-negro na competição e fez a equipe cair uma posição na tabela. Com 20 pontos, o time treinado por Eduardo Barroca é o 14º colocado. O Figueirense soma 19 e ocupa o 17º lugar.

Judivan abriu o placar para a equipe paulista no primeiro tempo e Ferreira ampliou com um golaço no segundo. Apesar de ter mais posse de bola durante todo o jogo, o Vitória só diminuiu nos minutos finais. Jordy Caicedo deixou o banco de reservas para assinar o tento rubro-negro.

À frente do Vitória há quatro rodadas, Eduardo Barroca ainda não conseguiu comemorar um triunfo. O comandante também perdeu por 2x1 para o Avaí e empatou com Chapecoense e Guarani, ambas em 1x1.

VACILO RELÂMPAGO

O baque veio logo no primeiro lance do jogo. O Vitória sofreu um gol relâmpego anotado após apenas 55 segundos de bola rolando. Em jogada rápida, o Botafogo-SP aproveitou o erro de passe de Maurício Ramos, avançou pela direita com Valdemir, que cruzou na área e viu Judivan estufar a rede: 1x0.

Apesar do ímpeto inicial, os donos da casa pouco produziram no primeiro tempo após alterarem o placar. O Vitória até teve mais posse de bola, mas não aproveitou esse controle e nem a fragilidade do adversário. O rubro-negro mostrou pouca criatividade na etapa inicial e deixou o artilheiro Léo Ceará bastante isolado. Com pouca aproximação entre meio-campo e ataque, as tentativas se deram pricipalmente através da bola aérea, escanteios e chutes de longa distância.

Juninho Quixadá, que aproveitou rebote após cobrança de falta, mas chutou pra fora. Depois, Lucas Cândido arriscou de muito longe e a bola subiu demais. Melhor oportunidade teve o Botafogo-SP quando Ronald dominou na direita, invadiu a área, passou pela marcação e mandou contra a meta, mas errou a pontaria e viu a redonda sair pela linha de fundo.

MAIS PRECISÃO

O jogo ganhou doses de emoção no segundo tempo. O Vitória melhorou o rendimento e chegou à área adversária com mais precisão algumas vezes após a saída de Ewandro e a entrada de Júnior Viçosa. Primeiro, Vico cobrou falta de longe e o goleiro Darley encaixou. Depois, a oportunidade surgiu com Júnior Viçosa. O centroavante recebeu passe de Lucas Cândido e manda para o gol. A bola passa perto da trave e vai para fora.

Vico fez nova tentativa, na intermediária, e viu o goleiro rival levar a melhor outra vez. O zagueiro João Victor também arriscou de fora da área. O Vitória criava mais e se apresentava melhor no jogo, quando o Botafogo-SP ampliou o placar. Aos 24 minutos, Ferreira recebeu passe de Val próximo à área, ajeitou a bola e acertou o ângulo. Golaço para dar tranquilidade aos donos da casa: 2x0.

Jogador mais propositivo do Vitória na etapa final, Vico seguiu buscando o gol rubro-negro. Primeiro, ele mesmo chutou e mandou muito alto. Na sequência, o atacante fez bela jogada pela direita do campo, venceu a marcação e entregou a bola para Léo. O lateral cruzou e Jordy Caicedo empurrou para o fundo da rede: 2x1.

A diminuição do placar colocou fogo nos minutos finais do jogo. Na área, Jordy Caicedo encheu o pé, mas Darley salvou o Botafogo-SP. Os donos da casa ainda colocaram uma bola no travessão. Luketa acertou de cabeça e depois Ronaldo defendeu em cima da linha.

PRÓXIMO JOGO

O Vitória encerra o primeiro turno em casa. O jogo da 19ª rodada da Série B será contra o Brasil de Pelotas, sexta-feira (30), às 19h15, no Barradão. Para a partida, o técnico Eduardo Barroca contará com o retorno do lateral esquerdo Thiago Carleto, que desfalcou o time contra o Botafogo-SP porque estava suspenso.



FICHA TÉCNICA

Botafogo-SP 2x1 Vitória - 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Botafogo-SP: Darley, Valdemir, Robson, Jordan e Martineli; Elicarlos (Edson Júnior), Ferreira e Bady (Matheus Anjos); Ronald (Luketa), Judivan e Jeferson. Técnico: Claudinei Oliveira.

Vitória: Ronaldo, Leandro Silva (Léo), João Victor, Maurício Ramos e Rafael Carioca; Guilherme Rend, Lucas Cândido, Gerson Magrão e Juninho Quixadá (Vico); Ewandro (Júnior Viçosa) e Léo Ceará. Técnico: Eduardo Barroca.

Estádio: Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Gol: Judivan, aos 55 segundos do 1º tempo; Ferreira, aos 24 minutos, e Jordy Caicedo, aos 40, do 2º tempo.

Cartão amarelo: Lucas Cândido, Leandro Silva, Rafael Carioca, Ronaldo, Murilo Oliveira, Mateusinho, Walisson Maia, Léo e Victor Bolt.

Arbitragem: Dewson Fernando Freitas da Silva, auxiliado por Marcio Gleidson Correia Dias e Helcio Araujo Neves (trio do PA).