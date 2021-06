Vitória perde para o Náutico no primeiro jogo em casa da Série B

O Leão não mostrou as garras. A estreia do Vitória no Barradão na Série B do Brasileiro ficou marcada por derrota. Na noite desta segunda-feira (7), o rubro-negro perdeu para o Náutico por 1x0, no fechamento da 2ª rodada da competição. O único gol do jogo foi marcado no primeiro minuto da etapa final. Jean Carlos nem teve a intenção, mas contou com a falha da defesa adversária e garantiu o placar.

O Náutico manteve o tabu. O Vitória não vence os pernambucanos desde 2013. Agora são seis jogos, com três triunfos do adversário e três empates. De quebra, o Timbu assumiu a vice-liderança da Segundona. Tem os mesmos seis pontos do Brusque, mas perde no quesito gols marcados (3 contra 2). Já o Vitória, com apenas um ponto, proveniente do empate em 1x1 com o Guarani na estreia da competição, aparece na 14ª colocação.

Dormiu no ponto

O Vitória foi o primeiro a chegar com perigo na área adversária, logo aos quatro minutos de bola rolando. Na entrada da área, David enxergou Roberto avançando pela esquerda e serviu. O lateral foi pra cima e bateu cruzado na direção do gol, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Depois, foi a vez de David investir pelo lado esquerdo do campo. Ele chutou de fora da área e mandou por cima do gol. O Náutico tentou responder com Kieza. O atacante aproveitou cruzamento de Hereda e subiu sozinho, só que não cabeceou bem e desperdiçou a oportunidade.

Na força, Gabriel Bispo testou Alex Alves. O goleiro teve dificuldade pra defender o chute de fora da área do volante rubro-negro e colocou para fora. Ao cobrar o escanteio, o Vitória quase abriu o placar. Soares levantou e Gabriel Bispo cabeceou no travessão. De cara para o gol, David tentou aproveitar o rebote, sem sucesso. Foi a oportunidade mais efetiva do Leão no primeiro tempo.

Na sequência, o Náutico também criou sua melhor chance antes do intervalo. Depois de dar belo drible em Wallace, Erick ficou de cara para a meta e mandou para fora. No último lance antes do apito, nova tentativa do Timbu. De cabeça, Vinícius errou o alvo.

O Vitória sofreu o baque no primeiro minuto do segundo tempo. Jean Carlos tentou cruzar para a área e Wallace falhou ao tentar interceptar o chute. A bola passou por toda a defesa e foi parar no fundo da rede: 1x0 para o Náutico.

Mandante do jogo, o Leão buscou reagir trocando passes. Samuel tabelou com David e tentou igualar o marcador, porém Alex Alves saiu bem do gol, encurtou o espaço e ficou com a bola. Na sequência, o próprio Samuel serviu Guilherme Santos. O atacante mandou de chapa e viu o goleiro do Timbu levar a melhor outra vez.

O Vitória teve chance clara de empatar aos 32 minutos. Samuel deu o toque para Dinei e ele mandou para Ronan. O atacante não foi fominha e entregou para Soares, que chutou forte e mandou no travessão. O rubro-negro desperdiçou a chance e não teve outra.

Próximo jogo

O Vitória agora foca as atenções na Copa do Brasil. Na quinta-feira (10), às 21h30, o rubro-negro encara o Internacional, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, na segunda partida da terceira fase do torneio. No primeiro jogo, disputado no Barradão, triunfo por 1x0 da equipe gaúcha. O Leão volta a entrar em campo pela Série B no domingo (13), às 20h30, contra o Operário, no Barradão.



FICHA TÉCNICA

Vitória 0x1 Náutico - 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Marcelo Alves, Wallace e Roberto; Gabriel Bispo (Bruno Oliveira), Fernando Neto (Dinei) e Soares (Eduardo); Guilherme Santos (Ronan), Samuel e David (Pablo Siles). Técnico: Rodrigo Chagas.

Náutico: Alex Alves, Hereda, Camutanga, Wagner Leonardo e Bryan; Djavan (Matheus Trindade), Rhaldney (Marciel) e Jean Carlos (Luiz Henrique); Erick, Kieza (Paiva) e Vinicius (Vinícius Vargas). Técnico: Hélio dos Anjos.



Estádio: Barradão, em Salvador

Gol: Jean Carlos, a 1 minuto do 2º tempo

Cartão amarelo: Marcelo Alves e Pablo Siles (Vitória); Rhaldney, Wagner Leonardo e Kieza (Náutico)

Arbitragem: Leonardo Sígari Zanon, auxiliado por Rafael Trombeta e Victor Hugo Imazu dos Santos.