Vitória perde para o São Bento e corre risco de voltar ao Z4

O Vitória perdeu a segunda seguida para um lanterna da Série B. Se no sábado (14) foi batido pelo Guarani na Fonte Nova, nesta terça-feira (17) foi derrotado por 2x0 pelo São Bento em Sorocaba, no interior de São Paulo.

O rubro-negro não volta à zona de rebaixamento ainda. Fica em 15º, com 24 pontos. A 23ª rodada, porém, só acaba no sábado (21). Criciúma, Guarani e Figueirense podem ultrapassá-lo.

Na sequência contra três times que estavam no Z4 da Série B, o Leão conseguiu somar apenas três pontos, ao vencer o Vila Nova. Perdeu para Guarani e São Bento.

Agora, o Vitória encara uma sequência contra os três primeiros colocados. O próximo é o Atlético-GO, atual vice-líder, na terça-feira (24), às 21h30, na Fonte Nova. Depois visitará o líder Bragantino, no dia 29, e receberá o Sport em 3 de outubro.

Começo ruim

O duelo começou da pior forma possível para o Leão. Com seis minutos de jogo, já estava atrás do placar. Foi quando Minho recebeu na esquerda e cruzou em direção à área.

Everton Sena e Ramon subiram juntos marcando o mesmo atleta e deixando dois para Capa. Rodolfo se antecipou e o lateral do Vitória, sozinho, nada pôde fazer: cabeçada e 1x0 para o São Bento.

Faltaram ao rubro-negro armas para correr atrás do prejuízo. O lado direito com Felipe Garcia, que ganhou a vaga de Gedoz, e Van não conseguia criar. O trio de volantes com Baraka, Léo Gomes e Marciel também não participava da armação de jogadas.

Sobrou para o lado esquerdo, formado por Wesley e Capa. E a dupla foi bem: aos 17, o lateral cruzou, Anselmo Ramon girou em cima do marcador e chutou na trave.

Aos 24, Capa lançou Wesley e ele cruzou. Anselmo Ramon girou de novo e chutou em cima do goleiro. No final, pouco para o que o time precisava.

2º tempo pior

Era para o Leão voltar com mais vontade para a etapa final, mas isso não foi visto. Até o lado esquerdo parou de funcionar e, mesmo sem forçar, foi o São Bento quem criou mais perigo.

Aos 4, Rodolfo recebeu na área e chutou para fora. Aos 19, Rodolfo cobrou falta para fora. Aos 23, Paulinho chutou de longe e raspou a trave. Aos 27, de novo Paulinho arriscou e Martín fez bela defesa.

Aos 28, Gerson e Zé Roberto subiram na área do Leão, e o zagueiro desviou o escanteio para o fundo das redes: São Bento 2x0.

As trocas de Amadeu não surtiram efeito. Ruy entrou na vaga de Marciel e foi tão mal quanto o titular. Caicedo só entrou aos 32, quando já estava 2x0. Aos 25, o Vitória fez um gol, mas que foi corretamente anulado. Enfim, derrota merecida.