Vitória pode ficar fora das finais do Baiano pelo quarto ano seguido

As recordações recentes que o torcedor do Vitória tem do Campeonato Baiano não são nada boas. Segundo maior campeão do estado, com 29 títulos, o Leão foi eliminado na fase classificatória das últimas três edições do torneio e corre o risco de vivenciar o mesmo na atual temporada. Na 5ª colocação, com 10 pontos, o time comandado por Dado Cavalcanti não depende apenas das próprias forças para se garantir nas semifinais.

O líder Jacuipense, o vice-líder Bahia de Feira, e o Atlético de Alagoinhas, 3º colocado, donos de 21, 17 e 14 pontos, respectivamente, já estão classificados. Resta apenas uma vaga que, por enquanto, é do Barcelona de Ilhéus. O estreante na primeira divisão estadual ocupa a 4ª posição, com 11 pontos, e depende apenas do próprio resultado para disputar as semifinais.

O caçula terá pela frente o Doce Mel, que luta contra o rebaixamento, no estádio Barbosão, em Cruz das Almas. Se vencer, avança. Se empatar ou pender, só segue na competição se Vitória e Bahia tropeçarem. Eles são os únicos times fora do G4 que ainda têm chance de classificação. Todos os jogos da última rodada serão disputados na quarta-feira (16), às 19h15.

O Vitória tem um ponto e um triunfo a menos que o Barcelona de Ilhéus. Por isso, só tem chance de abocanhar a vaga nas semifinais se vencer o Bahia de Feira, no Barradão. Vai ter que fazer a parte dele e torcer para que o Barça não vença o Doce Mel. Se bater o Tremendão, o rubro-negro não precisa nem olhar pra trás, pois o Bahia, 6º colocado, com 9 pontos, só tem chance de se classificar se o Leão e o time de Ilhéus tropeçarem. Isso, claro, se o tricolor vencer o confronto com o Vitória da Conquista, na Fonte Nova.

MEMÓRIA RECENTE

O Vitória chega à última rodada da fase classificatória do Baiano com a pior pontuação das últimas edições, a mesma do ano passado. Em 2019, a situação era bem mais confortável. O rubro-negro tinha 13 pontos e estava na 3ª posição. Teria ficado com a vaga nas semifinais se tivesse apenas empatado a partida derradeira, mas a derrota por 2x0 para o Fluminense de Feira, dentro do Barradão, acarretou na eliminação e permitiu que o rival Bahia, que figurava fora do G4, se classificasse. Sob o comando de Marcelo Chamusca, o Leão acabou em 5º lugar.

Em 2020, o Vitória chegou à última rodada da fase classificatória em 6º lugar, com 12 pontos. Pra se classificar, precisaria vencer e torcer por tropeços de Juazeirense e Bahia de Feira, que se enfrentaram. O Leão acabou apenas empatando em 2x2 com o Doce Mel, no Joia da Princesa, em Feira de Santana. O Juazeirense venceu e confirmou a presença nas semis. O Vitória, treinado por Bruno Pivetti, acabou em 5º lugar, com 13 pontos.

Assim como nesta edição, no ano passado o Leão chegou à última rodada da fase classificatória com 10 pontos. A diferença é que atualmente está na 5ª posição, com diferença de apenas um ponto para o 4º colocado. Na temporada anterior, estava na 6ª, a dois pontos do G4. Em 2021, o Vitória precisava vencer e torcer por tropeços de Bahia e Bahia de Feira, mas os dois rivais venceram seus jogos e o rubro-negro ainda empatou em 1x1 com o Fluminense de Feira, no Barradão. Sob o comando de Rodrigo Chagas, o Leão foi eliminado do estadual na 5ª colocação, com 11 pontos. Com Dado Cavalcanti à frente, o atual elenco rubro-negro tem a chance de escrever uma história diferente.

Como o Vitória chegou na última rodada da fase classificatória nas últimas três edições do Baiano:

2019

Classificação após penúltima rodada da fase classificatória:

1º Bahia de Feira (15 pontos)

2º Vitória da Conquista (13 pontos)

3º Vitória (13 pontos)

4º Atlético de Alagoinhas (13 pontos)

5º Bahia (12 pontos)



Jogo da última rodada: Vitória 0x2 Fluminense de Feira - Barradão

Classificação após última rodada da fase classificatória:

1º Bahia de Feira (16 pontos)

2º Atlético de Alagoinhas (16 pontos)

3º Bahia (15 pontos)

4º Vitória da Conquista (13 pontos)

5º Vitória (13 pontos)

2020

Classificação após penúltima rodada da fase classificatória:

1º Jacuipense (15 pontos)

2º Bahia (15 pontos)

3º Atlético de Alagoinhas (14 pontos)

4º Juazeirense (13 pontos)

5º Bahia de Feira (12 pontos)

6º Vitória (12 pontos)

Jogo da última rodada: Doce Mel 2x2 Vitória - Joia da Princesa

Classificação após última rodada da fase classificatória:

1º Bahia (18 pontos)

2º Atlético de Alagoinhas (17 pontos)

3º Juazeirense (16 pontos)

4º Jacuipense (15 pontos)

5º Vitória (13 pontos)

6º Bahia de Feira (12 pontos)

2021

Classificação após penúltima rodada da fase classificatória:

1º Juazeirense (17 pontos)

2º Atlético de Alagoinhas (13 pontos)

3º Bahia de Feira (12 pontos)

4º Bahia (12 pontos)

5º Jacuipense (11 pontos)

6º Vitória (10 pontos)

Jogo da última rodada: Vitória 1x1 Fluminense de Feira - Barradão

Classificação após última rodada da fase classificatória:

1º Juazeirense (18 pontos)

2º Bahia de Feira (15 pontos)

3º Bahia (15 pontos)

4º Atlético de Alagoinhas (13 pontos)

5º Vitória (11 pontos)

6º Jacuipense (11 pontos)